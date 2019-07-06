Жители алтайского села рассказали, что их травят химикатами

Новости 17.09.2019 8:15 527

Жители поселка Ленинский в Смоленском районе жалуются на головные боли, температуру, тошноту. Плохое самочувствие может быть связано с химикатами, которыми обрабатывают поля с подсолнечником.

Как передают "Вести 22", в медицинский пункт с подобными проблемами в день обращаются по 5-6 человек. Ранее в этом районе от химикатов погибли пчёлы, а теперь почти каждый второй житель посёлка страдает от недомогания.

Массовая гибель пчел зафиксирована в шести районах Алтайского края Новости 06.07.2019 12:25 Виной всему - обработанные ядохимикатами поля 2328

Вероятно, представители сельского хозяйства не учли, что от края посёлка до полей – небольшое расстояние, а должно быть не менее километра. Боясь за свое здоровье, сельчане обратились с жалобами в региональное Министерство природных ресурсов и Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о том, что распылялись препараты для подсушивания подсолнечника. Сотрудники ведомства пообещали провести проверку. Если выявлены нарушения, то деятельность распылителей ядохимикатов будет приостановлена и материалы отправят в суд.

Ранее сообщалось, что этим летом в нескольких регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Несколько сотен пчелосемей погибли в семи районах Алтайского края. В трагедии пчеловоды винят высокотоксичные пестициды, которыми обрабатывают поля.