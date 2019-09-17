Мэрия намерена пустить с молотка резиденцию барнаульских казаков за 5 млн рублей

Помещение в Барнауле, занимаемое ранее городским казачьим обществом, решено продать на аукционе. Соответствующее постановление от 13 сентября опубликовано накануне на сайте мэрии.
Напомним, 9 сентября краевой арбитражный суд обязал казаков освободить арендуемое ими у муниципалитета помещение по адресу: улица Воровского, 138, площадью 490 кв. м. Помимо казачьего общества в здании располагался также Алтайский краевой допризывной центр казачьей молодежи СПАС. Причиной обращения в суд послужила неуплата казаками арендных платежей и взносов на капитальный ремонт здания.
Отметим одну странность: в решении суда от 9 сентября имеется формулировка «Иск удовлетворить частично». Однако, судя по тексту документа, требования удовлетворены полностью. Накануне же в судебной картотеке появилось постановление «Иск удовлетворить полностью». Его текст на момент подготовки материала опубликован не был.
Казакам предписано освободить нежилое помещение по адресу, а также выплатить почти 175 тысяч рублей
Помещение состоит из пространства на первом этаже, площадью около 245 кв. м и подвала, занимающего примерно столько же. На этот раз за него просят 5,35 млн рублей. Шаг аукциона составляет 150 тысяч рублей. В качестве обременения указано наличие договора аренды с казачьим обществом, а также обязанность предоставления доступа к коммуникациям сотрудникам управляющей компании (судя по всему, это относится к подвалу).
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