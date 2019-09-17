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Мэрия намерена пустить с молотка резиденцию барнаульских казаков за 5 млн рублей

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Помещение в Барнауле, занимаемое ранее городским казачьим обществом, решено продать на аукционе. Соответствующее постановление от 13 сентября опубликовано накануне на сайте мэрии.

Напомним, 9 сентября краевой арбитражный суд обязал казаков освободить арендуемое ими у муниципалитета помещение по адресу: улица Воровского, 138, площадью 490 кв. м. Помимо казачьего общества в здании располагался также Алтайский краевой допризывной центр казачьей молодежи СПАС. Причиной обращения в суд послужила неуплата казаками арендных платежей и взносов на капитальный ремонт здания.

Отметим одну странность: в решении суда от 9 сентября имеется формулировка «Иск удовлетворить частично». Однако, судя по тексту документа, требования удовлетворены полностью. Накануне же в судебной картотеке появилось постановление «Иск удовлетворить полностью». Его текст на момент подготовки материала опубликован не был.

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Хронология

  • 1 сентября 2017 года казачье общество арендовало данное помещение на срок до 31 декабря 2018 года;
  • 31 октября 2018 года помещение внесено в прогнозный план приватизации решением Барнаульской городской думы;
  • 5 февраля текущего года принято постановление о его выставлении на торги за 6,87 млн рублей (13 сентября 2019 года признано утратившим силу);
  • 26 марта помещение вновь арендовано казаками на срок до 25 февраля 2020 года;
  • 11 июля комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула подал на казачье общество в суд;
  • 3 сентября текущего года приватизационная комиссия вновь решила продать помещение.

Помещение состоит из пространства на первом этаже, площадью около 245 кв. м и подвала, занимающего примерно столько же. На этот раз за него просят 5,35 млн рублей. Шаг аукциона составляет 150 тысяч рублей. В качестве обременения указано наличие договора аренды с казачьим обществом, а также обязанность предоставления доступа к коммуникациям сотрудникам управляющей компании (судя по всему, это относится к подвалу).

Получить комментарий у атамана по-прежнему не удается.

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Автор: Максим Стрелковский

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