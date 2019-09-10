Сельская ОПГ занималась похищением животных в Алтайском крае

Организованная группа занималась кражей домашних животных и другого имущества в Алтайском крае. За период деятельности ОПГ были совершены кражи в Алтайском, Смоленском, Петропавловском и Быстроистокском районах. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, среди которых организация преступной группы, кражи, привлечение несовершеннолетнего к преступлению с помощью угроз, изнасилование несовершеннолетнего и другие.
Главным обвиняемым по делу проходит 37-летний житель Смоленского района. В состав его группы входила 32-летняя сожительница, ее 16-летняя дочь и 25-летняя сестра. Преступления совершались с целью похищения домашних животных и иного имущества жителей сельской местности. Следователями установлено, что несовершеннолетнюю дочь сожительницы он заставлял совершать преступления путем угроз.
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Среди похищенных оказались куры, лошади, свиньи, овцы, а также иное ценное имущество. За 8 месяцев была совершена 31 кража на сумму более 1 миллиона рублей. Вопросы организации преступлений и сбытом краденного занимался глава семьи.
Также стало известно о других преступлениях злоумышленника. Стало известно, что в декабре 2018 года он после ссоры поджег машину своего брата, а в сентябре того же года изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы.
Дело передано в суд.
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