Сельская ОПГ занималась похищением животных в Алтайском крае

Новости 16.09.2019 19:20 949

Организованная группа занималась кражей домашних животных и другого имущества в Алтайском крае. За период деятельности ОПГ были совершены кражи в Алтайском, Смоленском, Петропавловском и Быстроистокском районах. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, среди которых организация преступной группы, кражи, привлечение несовершеннолетнего к преступлению с помощью угроз, изнасилование несовершеннолетнего и другие.

Главным обвиняемым по делу проходит 37-летний житель Смоленского района. В состав его группы входила 32-летняя сожительница, ее 16-летняя дочь и 25-летняя сестра. Преступления совершались с целью похищения домашних животных и иного имущества жителей сельской местности. Следователями установлено, что несовершеннолетнюю дочь сожительницы он заставлял совершать преступления путем угроз.

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Среди похищенных оказались куры, лошади, свиньи, овцы, а также иное ценное имущество. За 8 месяцев была совершена 31 кража на сумму более 1 миллиона рублей. Вопросы организации преступлений и сбытом краденного занимался глава семьи.

Также стало известно о других преступлениях злоумышленника. Стало известно, что в декабре 2018 года он после ссоры поджег машину своего брата, а в сентябре того же года изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы.

Дело передано в суд.