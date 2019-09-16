Как спасатели МЧС эвакуировали кинозрителей из барнаульского ТЦ Galaxy

Новости 16.09.2019 18:46 103

Пожарная сигнализация «сработала» в барнаульском торговом центре «Galaxy». Сегодня, 16 сентября, здесь прошли учения спасателей МЧС. Согласно сценарию, возгорание произошло в холле кинотеатра. Подробности – в материале «ТОЛКа».

Подобные тактические задания сотрудники МЧС проводят несколько раз в месяц. Учения – это также проверка аварийных систем здания. Как отмечают спасатели, в этом торговом центре «все сработало на отлично».

Как утверждает один из «пострадавших», спасатели сработали качественно и быстро. Всего из здания было успешно выведено 25 зрителей.

Начальник первого отряда ФПС по края Ярослав Грабовский рассказал, что этот торговый центр был выбран не случайно. «Этот объект интересен тем, что здание имеет очень большую площадь. Здесь большая загруженность людей», - пояснил специалист.

Когда все люди были эвакуированы, поступила новая вводная – пострадал один из спасателей. Как оказалось, у сотрудника МЧС просто вышла из строя его рация.

Всего пожарные эвакуировали из условного пожара более 260 человек.