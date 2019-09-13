Депутаты АКЗС предлагают внести изменения в закон о выборах

Новости 16.09.2019 18:20 147

Изменения в выборном законодательстве Алтайского края коснутся жителей с временной регистрацией. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

Правки в региональный Кодекс о выборах подготовили в комитете Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике. Планируется, что они будут направлены на создание благоприятных условий для исполнения ряда процедур и совершенствования местного законодательства.

Как пояснил председатель профильного комитета Андрей Осипов, изменения в федеральном законе позволяют голосовать гражданам с временной регистрацией на региональных выборах и референдумах.

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По его словам, такое право предоставлено гражданам без регистрации по месту жительства, зарегистрированным по месту пребывания (временно) не менее чем за три месяца до дня голосования.

Теперь, чтобы проголосовать, необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Именно эту норму сейчас предлагается внести в Кодекс Алтайского края о выборах. Кроме того, изменения коснутся и вахтовиков. Подобная мера будет действовать и для тех, кто работает вахтовым методом.

Также изменится порядок проверки лиц, которых будут назначать в избирательные комиссии. МВД получит ряд полномочий по предоставлению информации о судимостях и иных видах правонарушений закона о референдумах и выборах кандидатов на должности в избирательных комиссиях.

Предполагается рассмотреть законопроект в двух чтениях.