Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Новости 16.09.2019 17:35 702

Жителей Барнаула массово волнует вопрос, когда включат отопление в квартирах. По ночам уже довольно прохладно, и горожане жалуются, что замерзают.

Сегодня, 16 сентября, городские власти официально сообщили об ориентировочной дате начала отопительного сезона. Предполагается, что отопление начнут запускать со следующего понедельника, 23-го числа.

Традиционно сначала тепло будет поступать в социальные объекты, а потом в жилые дома. Напомним, в прошлом году отопительный сезон стартовал 19 сентября.

Отопительный сезон для барнаульцев начнется 19 сентября Новости 18.09.2018 21:17 Тепло в жилые дома подается по заявке местных жителей в свои управляющие компании 391

При этом в мэрии заявляют, что на сегодня полностью готовы к запуску тепла все 178 детских садов и 92 школы. Также отмечается, что по медицинским учреждениям показатель готовности 92%. В жилом фонде получено 85% актов готовности.

На сайте городской администрации говорится, что на данный момент проведены гидравлические испытания по контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, выполнен текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования.

На АО «Барнаульская ТЭЦ-3» и АО «Барнаульская генерация», по данным на конец августа, запасено угля – более 300% от норматива.