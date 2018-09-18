Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Жителей Барнаула массово волнует вопрос, когда включат отопление в квартирах. По ночам уже довольно прохладно, и горожане жалуются, что замерзают.
Сегодня, 16 сентября, городские власти официально сообщили об ориентировочной дате начала отопительного сезона. Предполагается, что отопление начнут запускать со следующего понедельника, 23-го числа.
Традиционно сначала тепло будет поступать в социальные объекты, а потом в жилые дома. Напомним, в прошлом году отопительный сезон стартовал 19 сентября.
Тепло в жилые дома подается по заявке местных жителей в свои управляющие компании
При этом в мэрии заявляют, что на сегодня полностью готовы к запуску тепла все 178 детских садов и 92 школы. Также отмечается, что по медицинским учреждениям показатель готовности 92%. В жилом фонде получено 85% актов готовности.
На сайте городской администрации говорится, что на данный момент проведены гидравлические испытания по контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, выполнен текущий ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования.
На АО «Барнаульская ТЭЦ-3» и АО «Барнаульская генерация», по данным на конец августа, запасено угля – более 300% от норматива.
«Комитетом по энергоресурсам и газификации проводится мониторинг температур наружного воздуха и в помещениях. Пока температурный режим с учетом прогноза синоптиков сохраняется комфортный. Вместе с тем, уточнили в профильном комитете, по заявке, адресованной ресурсоснабжающей организации, возможна подача тепла отдельным потребителям», - говорится в сообщении мэрии.
Комитетом по энергоресурсам и газификации проводится мониторинг температур наружного воздуха и в помещениях. Пока температурный режим с учетом прогноза синоптиков сохраняется комфортный.А горожане в это же самое время жалуются,что замерзают.Как так то?Кто врет?Что за тягомотина?Запускайтесь уже,чего тянуть?Пока заполнится и разгонится система,встав на циркуляцию,пройдет не меньше двух недель.Это осень,и погода непредсказуема,и меняется каждый день.Чего потом насиловать систему гидроударами,и посылать работяг сидеть в окопах в дождь и холод на порывах?Начните уже степенно,без аврала,и к лютым холодам (а они не за горами) спокойно войдем в режим.Квартиры к тому времени успеют прогреться,будет меньше сырости,плесени.