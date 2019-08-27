Лучшие спортсмены по итогам года получат именные стипендии губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о региональном конкурсе «Лучший спортсмен года». Устанавливаются десять ежемесячных именных стипендий в размере 1,5 тысячи рублей.
Стипендия увеличивается на размер районного коэффициента, установленного в Алтайском крае. Выплату будет производить региональное Министерство спорта. Целью проведения конкурса является пропаганда физкультуры и спорта, стимулирование достижения высоких спортивных результатов, улучшение подготовки спортсменов высокого класса.
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Эти премии будут получать молодые спортсмены региона, которые показали наиболее заметные результаты по итогам года. В частности, в номинации «Олимпийские надежды» премии будут получать три человека, столько же по программам Паралимпийских игр. Три премии предусмотрены по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских и Паралимпийских игр. Одну премию будет получать команда по игровым видам спорта, также награда будут ждать спортсмена-ветерана.
Как сообщает региональный сайт правительства, конкурс является ежегодным. Срок подачи документов – до 25 декабря текущего года. Лауреаты будут награждены дипломами и памятными призами, их фотографии поместят на стенды «Спортивная гордость края» и «Лучшие спортсмены края» в Министерстве спорта.
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