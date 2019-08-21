Оскорбившая подтопленцев пресс-секретарь иркутского губернатора уволилась

Новости 16.09.2019 16:40 287

Пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич сообщила на своей странице в Facebook о том, что она увольняется.

Скандал вокруг Ирины Алашкевич разразился в связи с ее высказыванием, в котором она называла пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом» и «бичевней». Аудиозапись высказывания была распространена в интернете. Сама Алашкевич заявила, что запись сфальсифицирована.

Обвинение

20 августа губернатор области Сергей Левченко инициировал проверку по данному вопросу. Пресс-секретарь отправилась в отпуск. По словам главы области, в аудиозаписи обнаружили признаки монтажа. 2 сентября информация о словах Алашкевич дошла до президента РФ Владимира Путина. 3 сентября Левченко подтвердил, что женщина была отстранена от работы, однако впоследствии выяснилось, что она по-прежнему числится находящейся в отпуске. 13 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение Алашкевич на работу вызовет вопросы к местным властям.

Как сообщает «Рен-ТВ», две независимые экспертизы подтвердили подлинность аудиозаписи

«Объектом исследования были две цифровые аудиозаписи. В одной из записей женщина дает интервью журналисту и отвечает на вопрос, ее или не ее голос. Вторая запись — в которой она дает оценку действий государственных структур по наводнению. Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — прокомментировал результат начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.

Иркутская чиновница, назвавшая пострадавших от паводка «быдлом», ушла в отпуск Новости 21.08.2019 14:05 Проводится служебная проверка 904

Оправдание

Сегодня Ирина Алашкевич опубликовала в Facebook пост, в котором она сообщила, что написала заявление на увольнение, а также ответила на различного рода обвинения, высказываемые в ее адрес, включая завышенные доходы и, якобы, обучение своей дочери в Израиле. Однако большая часть поста Алашкевич была посвящена пояснениям по поводу ситуации в Тулуне и ее скандального высказывания.

«Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы повторюсь были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе <…> Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — пишет Ирина Алашкевич.

Кто выложил аудиозапись в интернет, в настоящий момент неизвестно. 20 августа из пресс-службы губернатора Иркутской области был уволен оператор Александр Шудыкин. В интервью «МК-Байкал» он также заявил, что его уволили еще и из газеты «Областная». По словам Шудыкина, Алашкевич публично обвиняла его в «сливе» записи.

Путин назвал пресс-секретаря главы Иркутской области «непорядочным человеком» Новости 03.09.2019 9:20 Ранее она назвала пострадавших жителей "быдлом" 891

Обратная сторона потопа

В своем посте Ирина Алашкевич описывает некоторые подробности событий, якобы происходивших «за кулисами» борьбы с наводнением.