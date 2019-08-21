Оскорбившая подтопленцев пресс-секретарь иркутского губернатора уволилась

Пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич сообщила на своей странице в Facebook о том, что она увольняется.
Скандал вокруг Ирины Алашкевич разразился в связи с ее высказыванием, в котором она называла пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом» и «бичевней». Аудиозапись высказывания была распространена в интернете. Сама Алашкевич заявила, что запись сфальсифицирована.
20 августа губернатор области Сергей Левченко инициировал проверку по данному вопросу. Пресс-секретарь отправилась в отпуск. По словам главы области, в аудиозаписи обнаружили признаки монтажа. 2 сентября информация о словах Алашкевич дошла до президента РФ Владимира Путина. 3 сентября Левченко подтвердил, что женщина была отстранена от работы, однако впоследствии выяснилось, что она по-прежнему числится находящейся в отпуске. 13 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение Алашкевич на работу вызовет вопросы к местным властям.
Как сообщает «Рен-ТВ», две независимые экспертизы подтвердили подлинность аудиозаписи
«Объектом исследования были две цифровые аудиозаписи. В одной из записей женщина дает интервью журналисту и отвечает на вопрос, ее или не ее голос. Вторая запись — в которой она дает оценку действий государственных структур по наводнению. Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола», — прокомментировал результат начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев.
Проводится служебная проверка
Сегодня Ирина Алашкевич опубликовала в Facebook пост, в котором она сообщила, что написала заявление на увольнение, а также ответила на различного рода обвинения, высказываемые в ее адрес, включая завышенные доходы и, якобы, обучение своей дочери в Израиле. Однако большая часть поста Алашкевич была посвящена пояснениям по поводу ситуации в Тулуне и ее скандального высказывания.
«Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы повторюсь были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе <…> Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — пишет Ирина Алашкевич.
Кто выложил аудиозапись в интернет, в настоящий момент неизвестно. 20 августа из пресс-службы губернатора Иркутской области был уволен оператор Александр Шудыкин. В интервью «МК-Байкал» он также заявил, что его уволили еще и из газеты «Областная». По словам Шудыкина, Алашкевич публично обвиняла его в «сливе» записи.
Ранее она назвала пострадавших жителей "быдлом"
В своем посте Ирина Алашкевич описывает некоторые подробности событий, якобы происходивших «за кулисами» борьбы с наводнением.
«Я видела, как человек набивал свой недостроенный сарай чужой испорченной во время наводнения мебелью и требовал необоснованных компенсаций. Видела горы гуманитарной помощи, которую раскидывала определенная категория местных жителей. Видела очень много людей, которые пропивали всю свою материальную помощь. Видела людей, чьи дома вообще не пострадали, но они требовали выплат и гуманитарной помощи. Видела людей, которые как на работу каждый день ходили за гуманитарной помощью, а потом сдавали ее в ближайший магазин. Я видела «ряженых» – в белых носочках и шляпках, которые пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи. А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы – мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали. Если рассказывать все, можно написать роман. Тулунчане и те, кто был там, не дадут мне соврать. Именно эту страшную картинку я обсуждала со своими коллегами».