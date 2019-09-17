Эксперты считают, что у «Сибири» неплохие шансы на плей-офф в новом сезоне КХЛ

Новости 17.09.2019 11:15 2482

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» может попасть в КХЛ-2019/20 году. Такое мнение высказали аналитики Favoritnr1.com, которые отметили статистику команды, одержавшей шесть из девяти побед в контрольных матчах.

Ранее команда не могла похвастаться успехами из-за того, что «Сибирь» не участвовала в последних трех розыгрышах Кубка Гагарина. Кроме того, команда побила антирекорд, заработав в прошлом сезоне всего 54 очка.

Несмотря на угасающие надежды, старт КХЛ-2019/20 изменил ситуацию, и появились шансы на улучшение результатов.

Оценивая шансы команды Николая Заварухина на возвращение в плей-офф, трудно не вспомнить прошлогодний худший старт ХК «Сибирь» за время выступлений в КХЛ. Тогда команда проиграла 12 раз подряд. Позднее результаты стали улучшаться, но кардинально ситуация не изменилась.

Второй сезон запомнился победной серией в четырех из пяти матчей. В довесок к этому, команда обыграла одного из главных фаворитов турнира (СКА), что хоть и сказалось положительно на общем настрое хоккеистов, не принесла призового места. От зоны плей-офф «Сибирь» отстала на четыре очка.

Основной причиной низких результатов стало отсутствие надежной обороны – новосибирцы лишь на одну пропущенную шайбу отстали от худшей команды Востока. Об этом свидетельствует и эффективная игра нападения, где 148 заброшенных шайб. Это лучший результат среди не пробившихся в плей-офф команд и троих участников Кубка Гагарина.

На общем фоне в команде выделяется Романцев, который сделал 14 точных бросков. За ним с интервалом в одну шайбу расположились Михайлов, Саюстов, Шаров и Демидов. Отметим, что руководству клуба удалось сохранить в составе всю ударную пятерку.

Основные изменения претерпела линия обороны – улучшать показатели были призваны Ермаков, Тимашов и Йокипакка. В основном составе сразу же удалось закрепиться голкиперу Харри Сятери, которого приобрели не так давно.

Шансы в сезоне 2019/20

Период межсезонья отметился большой работой Николая Заварухина, что привело к резкому увеличению число побед в матчах. Он учел предыдущие ошибки и поработал над усилением линии обороны. Результат - больше двух шайб «Сибирь» пропустила только в двух случаях.

Итоги товарищеских матчей удалось перенести на старт Континентальной хоккейной лиги: в первых матчах одержаны две победы с общим счетом 7:2.

Впереди у «Сибири» долгий сезон, однако бесплатные прогнозы от экспертов сбываются уже сейчас – новосибирцы наверняка улучшат показатели годичной давности и, вероятно, смогут шагнуть в плей-офф.