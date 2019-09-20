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Алтайские специалисты предупредили о бактериях в мясных продуктах

Новости
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Листериоз - это бактериальная  инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией  Listeria monocytogenes. Это грамположительная палочка с закруглённым концами, не образует спор и капсул, является  факультативным   анаэробом, растёт на обычных питательных средах.

Источник возбудителя листериоза – больные и переболевшие животные, а также животные – листерионосители. Опасными распространителями листериоза являются дикие и синантропные грызуны, выделениями   которых, содержащими листерии, загрязняются вода, корма, что приводит к дальнейшему заражению сельскохозяйственных животных.

Заражение человека чаще всего происходит при употреблении в пищу инфицированных продуктов   животного   происхождения (молочные продукты, мясные продукты, птицеводческая продукция), овощей и   фруктов, рыбы и морепродуктов, употребляемых в пищу в сыром или термически недостаточно обработанном   виде; вдыхании пыли, контаминированной возбудителем; контакте с больными или носителями листерий.

Местами размножения листерий могут быть любые недостаточно очищенные  и продезинфицированные технологические поверхности оборудования, инвентаря, которые имеют выемки,полости, дефекты (трещины,   царапины) и которые увлажняются в процессе работы. Listeria monocytogenes можно обнаружить лишь при помощи специальных микробиологических исследованиях и проведении определенных тестов в лаборатории.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» помогут провести производственный   контроль сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на присутствие микроорганизмов Listeria monocytogenes.

Автор: Политсиб.ру