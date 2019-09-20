Алтайские специалисты предупредили о бактериях в мясных продуктах

Новости 17.09.2019 9:05 512

Листериоз - это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Это грамположительная палочка с закруглённым концами, не образует спор и капсул, является факультативным анаэробом, растёт на обычных питательных средах.

Источник возбудителя листериоза – больные и переболевшие животные, а также животные – листерионосители. Опасными распространителями листериоза являются дикие и синантропные грызуны, выделениями которых, содержащими листерии, загрязняются вода, корма, что приводит к дальнейшему заражению сельскохозяйственных животных.

Заражение человека чаще всего происходит при употреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения (молочные продукты, мясные продукты, птицеводческая продукция), овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, употребляемых в пищу в сыром или термически недостаточно обработанном виде; вдыхании пыли, контаминированной возбудителем; контакте с больными или носителями листерий.

Местами размножения листерий могут быть любые недостаточно очищенные и продезинфицированные технологические поверхности оборудования, инвентаря, которые имеют выемки,полости, дефекты (трещины, царапины) и которые увлажняются в процессе работы. Listeria monocytogenes можно обнаружить лишь при помощи специальных микробиологических исследованиях и проведении определенных тестов в лаборатории.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» помогут провести производственный контроль сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на присутствие микроорганизмов Listeria monocytogenes.