Бийские депутаты недовольны «советскими» методами голосования

Новости 16.09.2019 16:15 655

Депутаты Бийской городской думы обращают внимание на новый формат принятия решений по важным вопросам, который все чаще стал практиковать председатель БГД Сергей Ларейкин. Об этом «Политсибру» рассказали несколько народных избранников, пожелавших остаться анонимными.

По данным источников, на прошлой неделе депутатам были выданы подписные листы по принятию решений Думы города «в промежутках между заседаниями». В частности, речь шла о вопросах по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества и принятию дополнений к документу.

Несмотря на то, что этот способ (заочное голосование) можно назвать законным, многие задаются вопросом о цели такого формата работы, когда решения принимаются без совместного обсуждения вопросов.

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Ряд депутатов БГД полагают, что такая метаморфоза вызвана августовскими событиями, когда во время заседания, перед рассмотрением вопроса о лишении полномочий депутатов с ошибками в декларациях, единороссы покинули заседание думы.

Тогда оказались не заслушаны вопросы о санитарной очистке города, борьбы с бездомными животными. Кроме того, не успели рассмотреть и вопрос о повышении зарплат муниципальным служащим на 15%. Все пришлось принимать позднее и уже в форме заочного голосования депутатов.

Сам председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин в беседе с «Политсибру» объяснил, что ряд сюжетов, которые планируется рассмотреть на следующем заседании, на прошлой неделе обсуждались на совещаниях с руководителями фракций и председателями комитетов.

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Такая оперативность и слаженность действий, по словам Ларейкина, связана с грядущим отопительным сезоном. Депутатами решались вопросы по аварийным домам, а также готовности к запуску отопления в наукограде. В голосовании принимали участие 26 из 28 депутатов Бийской городской Думы.

Напомним, что в Единый день голосования, 8 сентября, на довыборах в Бийскую городскую Думу два вакантных мандата взяли единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло. На сегодняшний день соотношение депутатов от «Единой России» с оппозицией составляет 15 на 15.