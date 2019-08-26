Бийские депутаты недовольны «советскими» методами голосования

Депутаты Бийской городской думы обращают внимание на новый формат принятия решений по важным вопросам, который все чаще стал практиковать председатель БГД Сергей Ларейкин. Об этом «Политсибру» рассказали несколько народных избранников, пожелавших остаться анонимными.
По данным источников, на прошлой неделе депутатам были выданы подписные листы по принятию решений Думы города «в промежутках между заседаниями». В частности, речь шла о вопросах по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества и принятию дополнений к документу.
Несмотря на то, что этот способ (заочное голосование) можно назвать законным, многие задаются вопросом о цели такого формата работы, когда решения принимаются без совместного обсуждения вопросов.
Возможные последствия для партии и лично Сергея Ларейкина - в обзоре "Политсибру"
Ряд депутатов БГД полагают, что такая метаморфоза вызвана августовскими событиями, когда во время заседания, перед рассмотрением вопроса о лишении полномочий депутатов с ошибками в декларациях, единороссы покинули заседание думы.
Тогда оказались не заслушаны вопросы о санитарной очистке города, борьбы с бездомными животными. Кроме того, не успели рассмотреть и вопрос о повышении зарплат муниципальным служащим на 15%. Все пришлось принимать позднее и уже в форме заочного голосования депутатов.
Сам председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин в беседе с «Политсибру» объяснил, что ряд сюжетов, которые планируется рассмотреть на следующем заседании, на прошлой неделе обсуждались на совещаниях с руководителями фракций и председателями комитетов.
Свой поступок он объяснил желанием спасти депутатов от лишения полномочий
Такая оперативность и слаженность действий, по словам Ларейкина, связана с грядущим отопительным сезоном. Депутатами решались вопросы по аварийным домам, а также готовности к запуску отопления в наукограде. В голосовании принимали участие 26 из 28 депутатов Бийской городской Думы.
Напомним, что в Единый день голосования, 8 сентября, на довыборах в Бийскую городскую Думу два вакантных мандата взяли единороссы Александр Казаков и Жанна Нечитайло. На сегодняшний день соотношение депутатов от «Единой России» с оппозицией составляет 15 на 15.
Сенсации не произошло
Особый интерес вызывают последние события в Думе города Бийска. За последние пару лет председатель Думы города мало что изменил в повышении рейтинга ЕР, но очень сильно подорвал оставшееся доверие к партии в городе. Будет ли оздоровление местной ЕР? Хотелось бы увидеть не только кадровую перезагрузку, но и разворот повестки в сторону людей, в сторону их реальных потребностей.