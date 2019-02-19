Алтайский ритейлер потерял 20 позиций в рейтинге Forbes

Новости 16.09.2019 15:20 345

Барнаульская "Мария-Ра" в очередной раз вошла в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Это единственный представитель Алтайского края в данном шорт-листе.

В этом году Forbes уже в седьмой раз представляет негосударственную экономику России — рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2018 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.

"Мария-Ра" располагается на 130-м месте (в прошлом году ритейлер занимал 110-ю строчку). Выручка компании за 2018 год составила 80 млрд рублей (было — 79,2 млрд рублей). Кстати, в самом первом рейтинге Forbes "Мария-Ра" занимала 125-ое место. Наивысшее место - 106-ое (в 2017 году).

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По данным на 1 сентября, торговой сетью открыто 1134 магазина в 255 населенных пунктах на территории 5 субъектов РФ: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. "Мария-Ра" — одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, входящая в Топ-10 продовольственных сетей России. Всего в компании трудоустроены 19,2 тысячи человек. Первый магазин предприниматель Александр Ракшин открыл в 1993 году.

Возглавляет рейтинг Forbes-2019 "Лукойл" с годовой выручкой 8,036 трлн рублей. На втором месте - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,867 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, выручка которой составила 1,533 трлн рублей.

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За прошедший год общая рублевая выручка 200 компаний из списка выросла на 22% и составила 43,7 трлн рублей, при этом только 19 участников рейтинга показали отрицательный результат по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший рост показали угольные компании — в среднем на 60,2%. За ними следуют строители (рост на 40,8%), лесная промышленность (+36,8%), ИТ (+24%), машиностроение (+22,2%), транспорт и химическая промышленность (+21,5%), торговля (+19,8%), нефтехимия (+16,6%), металлургия (+16%), финансы (+15,9%), агромпром (+15,3%), фармацевтика (+14,8%), электроэнергетика (+5,8%), телекоммуникации (+5,3%), а также туризм (+3,7%).