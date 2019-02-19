Алтайский ритейлер потерял 20 позиций в рейтинге Forbes

Барнаульская "Мария-Ра" в очередной раз вошла в число 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Это единственный представитель Алтайского края в данном шорт-листе.
В этом году Forbes уже в седьмой раз представляет негосударственную экономику России — рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит меньше 50%. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2018 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.
"Мария-Ра" располагается на 130-м месте (в прошлом году ритейлер занимал 110-ю строчку). Выручка компании за 2018 год составила 80 млрд рублей (было — 79,2 млрд рублей). Кстати, в самом первом рейтинге Forbes "Мария-Ра" занимала 125-ое место. Наивысшее место - 106-ое (в 2017 году).
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Возглавляет рейтинг Forbes-2019 "Лукойл" с годовой выручкой 8,036 трлн рублей. На втором месте - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,867 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров X5 Retail Group, выручка которой составила 1,533 трлн рублей.
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За прошедший год общая рублевая выручка 200 компаний из списка выросла на 22% и составила 43,7 трлн рублей, при этом только 19 участников рейтинга показали отрицательный результат по сравнению с предыдущим годом.
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