Почему Барнаул и Бийск в списке самых грязных городов страны?

Новости 16.09.2019 15:55 229

Министерство природы России в государственном докладе по итогам 2018 года опубликовало перечень городов, где экологическая ситуация самая критическая. Данный список представит свою версию самых грязных городов страны, основываясь на данных авторитетных экологических организаций.

Как сообщают «Вести 22», крупные города Алтайского края – Барнаул и Бийск, а также ещё 20 сибирских городов – это территории, где дышать полной грудью опасно. Краевая столица попала в число населённых пунктов с самым загрязнённым воздухом в стране. Но в этом нет ничего удивительного, считают учёные Алтайского госуниверситета.

По мнению доцента кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Натальи Харламовой, многое зависит от географического расположения алтайских городов.

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«Нам не очень повезло с тем, как выбрали наши предки положение города: это расположение долины реки нашей Оби, её разворот в районе города, строго на запад. И долина реки Барнаулки, низменное положение основной части города. Это и определяет нашу специфику», - заметила Харламова.

По словам экспертов, в последние годы изменились источники загрязнения воздуха. Так, в советские годы большинство выбросов в атмосферу исходило от промышленных предприятий, тона сегодняшний день – от личного транспорта. В частности, на чистоту воздуха влияет ещё и климат. На Алтае очень суровые зимы. К сожалению, холодный воздух не даёт вредным примесям рассеиваться.

«Поскольку мы располагаемся в низине, то эти воздушные массы застаиваются, они приобретают такое очень устойчивое положение, и перемешивания слоёв не происходит. Чем дольше стоит антициклон, тем больше у нас загрязнение, а оно у нас иногда стационирует до 20 дней», - поясняет Харламова.

В краевой столице заборы проб ведут еженедельно на четырёх стационарных постах. Например, в прошлом году специалисты центра гигиены провели масштабный анализ. Выяснилось, что в трети этих проб было повышенное содержание оксида углерода. Чуть меньше в нашем воздухе углеводородов. Кроме того, превышение концентрации диоксида серы обнаружено только в 15% случаев, а ещё реже – взвешенных веществ.

Уровень загрязнённости воздуха в алтайских городах хоть и признан высоким, но не считается опасным для людей. Между тем мероприятия по снижению уровня загрязнённости воздуха в крае всё равно проводят.

«Выдохнуть» в следующем году вряд ли получится. Вероятно, на этот раз алтайские города снова попадут в список территорий с самым грязным воздухом из-за горящих лесов в Красноярском крае.