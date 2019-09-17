Бывший барнаульский полицейский может пойти под суд по делу ОПГ правоохранителей

Новости 17.09.2019 7:10 7354

Переданное в суд обвинительное заключение об участниках организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, постоянно обрастает новыми подробностями.

В редакцию «Политсибру» обратился один из пострадавших от деятельности обвиняемых, который и сам сейчас проходит по делу в данном статусе, Виктор Клименко.

Напомним, что по данным СУ СКР по Алтайскому краю, в результате деятельности ОПГ с 2014 по 2016 годы, было «отмыто» более 520 млн рублей, а доход членов группы составил более 25 млн рублей. За данное деяние был осужден предприниматель Станислав Игонин, который отделался условным сроком. Ему дали чуть больше двух лет.

Как рассказал «Политсибру» Виктор Клименко, который работал на Игонина, новость о таком «мягком» наказании его сильно удивила. Он охарактеризовал своего бывшего работодателя как человека очень хитрого, изворотливого, способного добиваться результатов даже обманным путем.

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По словам Клименко, все началось с того, как он нашел вакансию в фирме Игонина, которая занималась займами. Последний предложил хорошие условия и быстрый рост зарплаты, но при условии, если тот откроет на себя ИП. Мотивировал он это тем, что таким способом он хочет уменьшить налоговую нагрузку, так как за договор с ИП работодатель платит 6%, вместо 13%. Клименко принял предложение и начал работать. Его официальная зарплата довольно быстро поднялась с 30 тысяч рублей до примерно 100 тысяч рублей в месяц.

В фирму «Капуста» Клименко и его родственники вложили значительную часть собственных накоплений. Как говорят, открыли вклады после того, как увидели более высокий процент, чем в других банках.

Когда деятельность группы прекратилась, никто не знал как вернуть деньги. Сам Клименко также потерял свои вложения и срочно начал искать другую работу, пребывая в статусе свидетеля по делу. Так как у него была за плечами военная кафедра АлтГТУ, ему поступило предложение трудоустроиться в полицию. Однако, по его словам, устройство на работу могло состояться только при его беспрекословном сотрудничестве со следствием. Предложение он принял и начал работать.

«При собеседовании меня проверяла служба внутренней безопасности. Руководитель, трудоустраивавший меня, вел уголовное дело, по которому я проходил свидетелем», - говорит Клименко.

Там, по его словам, никаких претензий не высказали и он начал работать, однако спустя пару месяцев начальство выразило недовольство по поводу сокрытия информации о его прошлом. Он объяснил, что поставил в известность специалиста службы внутренней безопасности, но его все равно уволили по отрицательной статье. В итоге он остался без работы, с кучей долгов и в статусе обвиняемого. Из-за этого Клименко не принимают на работу и он не знает, что делать дальше.

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По данным СК, в организованную группу из пяти человек входили и заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Один из обвиняемых, замначальника ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу Роман Ланцов, ранее рассказал «Политсибру» о противоречиях в деле и заявил, что Игонин его оговорил с целью сокрытия вины своего настоящего покровителя, которого, по его словам, якобы также «прикрывают» в СК. Клименко считает, что это похоже на правду, так как до начала уголовного дела он никогда не видел Ланцова, зато другого оперативника, на которого ссылается Роман Ланцов, Клименко хорошо знал и был свидетелем их дружбы с Игониным.

Замначальника ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу сейчас отстранен от своих обязанностей, так как пока его вина не доказана.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.