Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде

Новости 16.09.2019 14:15 366

3 сентября арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между администрацией Ярового, совместно с эксплуатировавшей предприятие МУП ЯТЭК подававшей в суд на ООО «ТПК-Ресурс», владеющее местной ТЭЦ. Соответствующее решение имеется в судебной картотеке.

Напомним, в июне мэрия Ярового попыталась отнять ТЭЦ у собственника, заявив, что он довел объект до критического состояния и поставил под угрозу срыва отопительный сезон. Собственник возразил, что виной тому – действия самой администрации, изменившей после приобретения «ТПК-Ресурсом» ТЭЦ схему поставки энергии конечному потребителю. По словам основного соучредителя компании – Константина Вальтера, введение в схему поставки посредника лишило компанию необходимых на модернизацию оборудования средств.

На ТЭЦ Ярового ранее уже произошло две аварии, вызванных плохим состоянием оборудования: в 2018 году в ходе прорыва трубы с горячей водой погиб рабочий, а недавнее обрушение дамбы на золошлакоотвале едва не привело к загрязнению озера Большое Яровое.

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В «ТПК-Ресурс» действия руководства муниципалитета охарактеризовали как попытку рейдерского захвата. Константин Вальтер заявлял, что готов вернуть ТЭЦ в собственность Ярового, если ему выплатят потраченные на нее 160 млн рублей. В свою очередь, муниципальные власти предлагали ему максимум 35 млн.

В итоге, суд постановил до 1 октября передать управление ТЭЦ от муниципальной фирмы-посредника (МУП ЯТЭК) к посреднику, учрежденному собственником ТЭЦ (ООО ЯТЭК).

Константин Вальтер сообщил, что у него имеется договоренность с банками о предоставлении кредита на реконструкцию ТЭЦ в размере 300 млн рублей. Для жителей Ярового это обернется, в том числе, повышением тарифа.