«Победа» продлила новый рейс из Москвы на Алтай

Новости 16.09.2019 14:50 267

Авиакомпания «Победа» будет возить пассажиров из Москвы в Горно-Алтайск до 26 октября. Как значится на сайте перевозчика, раньше программа полетов на Алтай предполагала выполнение рейсов до 28 сентября 2019 года.

Такое решение связано с многочисленными просьбами клиентов «Победы». С 1 октября авиарейсы будут выполняться два раза в неделю. Полеты на лайнерах Boeing 737–800 продолжатся по вторникам и субботам.

В России резко подорожают авиабилеты из-за цен на керосин Новости 02.09.2019 17:15 Скачок цен произойдет уже к концу текущего года 627

Как пишут «Новости Горного Алтая», о привлечении на маршрут авиакомпании «Победа» ранее договорился врио главы региона Олег Хорохордин, чтобы снизить стоимость авиабилетов на данное направление.

Напомним, «Победа» начала летать в Горно-Алтайск с 16 июля 2019 года, средняя загрузка рейсов составила 98%. По данным экспертов, это позволило снизить чек у второго авиаперевозчика в среднем на 20%.

Интересно, ранее глава «Сбербанка» Герман Греф планирует провести переговоры с «Победой» по поводу сохранения рейсов и в зимнее время. По его мнению, этот рейс крайне важен для удобства местных жителей и гостей республики, а также развития зимних видов туризма в регионе. Добавим, ПАО «Сбербанк» является одним из собственников аэропорта «Горно-Алтайск».