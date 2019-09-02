«Победа» продлила новый рейс из Москвы на Алтай

Авиакомпания «Победа» будет возить пассажиров из Москвы в Горно-Алтайск до 26 октября. Как значится на сайте перевозчика, раньше программа полетов на Алтай предполагала выполнение рейсов до 28 сентября 2019 года.
Такое решение связано с многочисленными просьбами клиентов «Победы». С 1 октября авиарейсы будут выполняться два раза в неделю. Полеты на лайнерах Boeing 737–800 продолжатся по вторникам и субботам.
Скачок цен произойдет уже к концу текущего года
Как пишут «Новости Горного Алтая», о привлечении на маршрут авиакомпании «Победа» ранее договорился врио главы региона Олег Хорохордин, чтобы снизить стоимость авиабилетов на данное направление.
Напомним, «Победа» начала летать в Горно-Алтайск с 16 июля 2019 года, средняя загрузка рейсов составила 98%. По данным экспертов, это позволило снизить чек у второго авиаперевозчика в среднем на 20%.
Интересно, ранее глава «Сбербанка» Герман Греф планирует провести переговоры с «Победой» по поводу сохранения рейсов и в зимнее время. По его мнению, этот рейс крайне важен для удобства местных жителей и гостей республики, а также развития зимних видов туризма в регионе. Добавим, ПАО «Сбербанк» является одним из собственников аэропорта «Горно-Алтайск».
Авиакомпания «Сила» отменила ежедневный рейс, связывающий Новосибирск и Красноярск с Горно-Алтайском