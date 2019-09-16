Итальянский застройщик возвел «умный» дом в суровых алтайских условиях

Новости 16.09.2019 13:14 184

Энергоэффективный дом построили итальянская строительная компания и Алтайский технический университет в рамках совместного научно-исследовательского проекта, сообщает «КП-Барнаул».

Этот одноэтажный дом возвели в алтайском поселке Санниково. Роскошные «апартаменты» могут составить достойную конкуренцию кирпичным домам. Его построили с использованием «сухих» технологий в особо холодных климатических условиях Алтайского края.

Отмечается, что энергоэффективный дом-лабораторию площадью 80 квадратных метров начали строить в июне. Завершились все работы в середине сентября, но это могло случиться и раньше. Специалисты ждали «волшебные» датчики из Италии.

Особенностью дома-лаборатории является то, что в нем находится много датчиков. Их не видно, они спрятаны, датчики наклеены на внутреннюю и наружную поверхности стен, по толщине и в перекрытии. Также здесь поставлена своя метеостанция, которая в режиме реального времени передает всю информацию о климатических параметрах, - пояснил декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов.

Как рассказали специалисты, в доме есть две спальни, кухня-столовая, ванная комната и своя котельная. По всему периметру жилья установлен теплый пол, предусмотрена обменная система вентиляции, стоит рекуператор воздуха, поэтому вся конструкция получается похожей на термос.

Стоит отметить, что в ходе строительства даже не использовали подъемный кран, все собирали вручную. А каркас дома и вовсе специально привезли из Милана. Его установили всего лишь за 9 дней. Все остальное время заняла внутренняя отделка дома и устройство сетей.

Чудо-дом строили выпускники АлтГТУ. А вот возведением каркаса и обшивкой дома занимались итальянские специалисты из университета города Тренто и строительной компании COGI. После эксперимента новоселы смогут выкупить помещение. Кстати, по подсчетам экспертов, дом прослужит минимум 50 лет.

Конечно, если ориентироваться на итальянскую фирму, будет очень дорого построить такой дом. Но это возможно повторить с нашими материалами (после того, как мы проведем исследования). Тогда такой дом выйдет дешевле кирпичного на 30%, мы посчитали, - отмечает Харламов.

«Умный» дом будет использоваться в качестве аналитической лаборатории. Все данные будут поступать в Университет Тренто. АлтГТУ также будет иметь доступ к результатам исследования и участвовать в подготовке научных публикаций.