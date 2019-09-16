Жители Алтая меньше всех тратятся на «коммуналку»

Рейтинги 16.09.2019 12:35 27

Население Республики Алтай тратит на коммунальные услуги меньше всех в России. Об этом свидетельствуют данные опубликованного «РИА-новости» рейтинга.

Абсолютные цифры

Если вести речь о цифрах в абсолютном выражении, то жители Алтая, в среднем, платят за ЖКУ менее 2500 рублей в месяц (рост на 0,6%). Немногим более платят в республиках Тыва – 2540 (снижение на 0,6%) и Хакасия – 2560 (рост на 0,5%) рублей. В Новосибирской области платят 2650 (снижение на 0,7%) рублей, на Кузбассе – 2860 (снижение на 0,9%) рублей.

Более 3000 рублей в месяц обходятся ЖКУ в Алтайском крае (3010 – снижение на 0,6%), а также в Иркутской (3030 – рост на 0,5%), Омской (3740 – снижение на 0,6%) и Томской (3830 – рост на 0,9%) областях. Максимальное значение зафиксировано в Красноярском крае – здесь средний ежемесячный платеж составляет 5140 рублей (вырос на 0,6 %).

Средний платеж по России составляет 4380 рублей (без изменений).

Исследование роста тарифов ЖКУ: «Вопиющая ситуация сложилась в Алтайском крае» Аналитика 02.07.2019 8:50 Институт проблем естественных монополий опубликовал исследование, посвященное росту тарифов ЖКУ по РФ в 2019 году 1594

Доля в % от дохода семьи

Если рассматривать, какова доля платежей за ЖКУ в общей структуре семейного бюджета, то лидером среди регионов Сибирского федерального округа выступит Республика Хакасия, где данный показатель составляет 7,1% (3 место по РФ). Далее следуют:

Новосибирская область – 7,6% (8 место);

Республика Алтай – 7,7% (9 место);

Республика Тыва – 7,9% (11 место);

Кемеровская область – 8,6% (21 место);

Иркутская область – 8,8% (23 место);

Алтайский край – 9,5% (34 место);

Томская область – 9,9% (38 место);

Омская область – 10% (44 место).

Таким образом, три региона СФО входят в десятку субъектов РФ с самыми низкими затратами на коммунальные услуги, а один из них (Хакасия) вошел в тройку лидеров по данному показателю, уступив лишь Дагестану и Ингушетии (менее 5% дохода семьи). Средний показатель по стране составляет 9,6%.