Жители Алтая меньше всех тратятся на «коммуналку»

Население Республики Алтай тратит на коммунальные услуги меньше всех в России. Об этом свидетельствуют данные опубликованного «РИА-новости» рейтинга.
Если вести речь о цифрах в абсолютном выражении, то жители Алтая, в среднем, платят за ЖКУ менее 2500 рублей в месяц (рост на 0,6%). Немногим более платят в республиках Тыва – 2540 (снижение на 0,6%) и Хакасия – 2560 (рост на 0,5%) рублей. В Новосибирской области платят 2650 (снижение на 0,7%) рублей, на Кузбассе – 2860 (снижение на 0,9%) рублей.
Более 3000 рублей в месяц обходятся ЖКУ в Алтайском крае (3010 – снижение на 0,6%), а также в Иркутской (3030 – рост на 0,5%), Омской (3740 – снижение на 0,6%) и Томской (3830 – рост на 0,9%) областях. Максимальное значение зафиксировано в Красноярском крае – здесь средний ежемесячный платеж составляет 5140 рублей (вырос на 0,6 %).
Средний платеж по России составляет 4380 рублей (без изменений).
Институт проблем естественных монополий опубликовал исследование, посвященное росту тарифов ЖКУ по РФ в 2019 году
Если рассматривать, какова доля платежей за ЖКУ в общей структуре семейного бюджета, то лидером среди регионов Сибирского федерального округа выступит Республика Хакасия, где данный показатель составляет 7,1% (3 место по РФ). Далее следуют:
Таким образом, три региона СФО входят в десятку субъектов РФ с самыми низкими затратами на коммунальные услуги, а один из них (Хакасия) вошел в тройку лидеров по данному показателю, уступив лишь Дагестану и Ингушетии (менее 5% дохода семьи). Средний показатель по стране составляет 9,6%.
Это не первый скандал с участием данной УК