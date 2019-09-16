Четыре опасных пешеходных перехода нашли в Рубцовске

Новости 16.09.2019 10:42 74

В Рубцовске общественники нашли дефекты на четырех пешеходных переходах около образовательных учреждений и призвали власти города привести в порядок проблемные участки.

Как рассказали активисты ОНФ, опасный пешеходный переход находится возле школы №10, лицея №7 и гимназии №8. Причина в том, что из-за деревьев плохо видны светофоры.

Кроме того, на пешеходном переходе рядом с лицеем №7 отсутствует искусственная дорожная неровность, тротуар на пути к образовательному учреждению разбит. А пешеходный переход рядом со школой №26 недостаточно освещен, деревья на обочине ограничивают видимость.



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К примеру, рядом с гимназией №8 нет «лежачего полицейского», не хватает дорожных знаков, на пешеходном переходе отсутствует дорожная разметка, деревья на обочине также ограничивают видимость на дороге.

Как добавили в отделении ОНФ по Алтайскому краю, ситуация в Рубцовске вызывает тревогу.

«Одна из главных причин, по которой пешеходные переходы рядом со школами пребывают в таком состоянии, – это практически полное отсутствие в городе проектов организации дорожного движения, за исключением улицы Ленина. В бюджете Рубцовска нет средств на разработку этой документации», – сообщила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

По итогам проверки в этом году будет устранено только одно замечание – рядом с гимназией №8 появится «лежачий полицейский».

Все переходы будут отмечены на дорожной карте. Ее общественники сформируют вместе с представителями городских властей и ГИБДД в ходе круглого стола по итогам акции ОНФ «Дорога в школу». Активисты до конца сентября проведут аналогичные проверки состояния пешеходных переходов на аварийно-опасных участках дорог рядом со школами в Бийске и Барнауле.