«К нам едет ревизор»: сенаторы и депутаты Госдумы проверят ход реализации нацпроектов на Алтае

Новости 16.09.2019 11:05 256

В эту пятницу, 20 сентября, в Алтайский край прибудет федеральная группа мониторинга для проверки реализации восьми национальных проектов. Об этом сообщают источники «Политсибру».

В группу входят депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. Состав делегации в настоящее время уточняется, известно лишь, что в нее войдет как минимум 17 человек. По предварительной информации: 13 депутатов ГосДумы и четверо членов СовФеда. Известно также, что парламентарии принадлежат к фракции «Единая Россия».

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Они проверят реализацию 8 национальных проектов в Алтайском крае: «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Международная кооперация и экспорт», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология». Мониторинг будет представлять собой объезд объектов, которые финансируются в рамках национальных проектов или имеют к ним отношение.

Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского реготделения ЕР, в рамках мониторинга предполагается осмотр хода строительства школы в квартале 2023, а также посещение мероприятия «Дни образования на Алтае». Объекты, которые намерена посетить рабочая группа, сосредоточены в Барнауле и его окрестностях. В поездке гостей будут сопровождать члены местного правительства.

По итогам работы делегатов в правительстве Алтайского края состоится совещание. Выработанные замечания и рекомендации могут быть вынесены на рассмотрение на федеральном уровне.

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Напомним, что помимо нацпроектов, на Алтае готовится к реализации программа ускоренного социально-экономического развития региона, которую курирует министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

5 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Кулундинский район заявлял, что программа направлена на рассмотрение в федеральное правительство и содержит более ста предложений, внесенных краевыми властями.

«Более 110 пунктов в этой программы, инициатив, мы внесли в федеральное правительство. Кто-то из членов правительства РФ всегда курирует такие регионы - у нас это министр труда. Документы программы в правительство ушли. Сейчас мы на стадии их уточнения и защиты вместе с федеральными органами власти», – рассказал журналистам глава региона.