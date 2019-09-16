Взрослые и дети погибли при пожаре в красноярской пятиэтажке

В воскресение, 15 сентября в Красноярске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Об этом сообщили в краевом МЧС.
По информации ведомства, пожар произошел в квартире дома по адресу ул.Гусарова. В течение нескольких минут на место прибыл пожарных экипаж, который обнаружил пламя на третьем этаже.
Несмотря на то, что площадь возгорания была всего 40 кв.м, в нем погибли восемь человек. При разборе сгоревших конструкций, пожарные обнаружили тела четырех взрослых и четырех детей. Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.
Причиной пожара могло стать замыкание электро-бытового прибора
В течение нескольких минут пожар был локализован, а в течение получаса был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
«На месте работает следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств гибели людей на пожаре, а также установке причин пожара», - сообщает пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.
В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки. Специалисты заявили, что она была старой и не смогла выдержать подключение сразу нескольких бытовых приборов в одну сеть, в результате чего закоротила и задымилась.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи СК.
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