Взрослые и дети погибли при пожаре в красноярской пятиэтажке

Новости 16.09.2019 11:45 62

В воскресение, 15 сентября в Красноярске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Об этом сообщили в краевом МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел в квартире дома по адресу ул.Гусарова. В течение нескольких минут на место прибыл пожарных экипаж, который обнаружил пламя на третьем этаже.

Несмотря на то, что площадь возгорания была всего 40 кв.м, в нем погибли восемь человек. При разборе сгоревших конструкций, пожарные обнаружили тела четырех взрослых и четырех детей. Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.

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В течение нескольких минут пожар был локализован, а в течение получаса был полностью ликвидирован. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

«На месте работает следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств гибели людей на пожаре, а также установке причин пожара», - сообщает пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.

В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки. Специалисты заявили, что она была старой и не смогла выдержать подключение сразу нескольких бытовых приборов в одну сеть, в результате чего закоротила и задымилась.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи СК.