Достижения и перспективы: с чем встретил профессиональный праздник холдинг «Алтайлес»?

Новости 16.09.2019 12:05 55

Накануне Дня работников Леса, который отмечается 15 сентября, холдинговая компания «Алтайлес» подводит итоги работы. В настоящее время завершается реализация концепции развития лесной отрасли, рассчитанной до 2020 года.

Напомним, площадь арендуемых «Алтайлесом» лесных участков составляет около 30% от общей площади земель регионального лесного фонда. За год используется в среднем 1,5 млн куб. м заготавливаемой древесины.

Первым проектом холдинга в далеком 2009 году стал «Алтайдом». Тогда специалисты начали заниматься производством комплектов домов из клееного бруса. Наиболее значимыми за 12 лет работы стали два инвестпроекта. Речь идет о глубокой переработке древесины. С интервалом в год были запущены «Каменский ЛДК» и «Рубцовский ЛДК».

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Отметим, что более 90% заготавливаемой древесины перерабатывается на предприятиях «Алтайлеса» и реализуется в виде готовой продукции. В их числе – пиломатериалы, погонажные изделия, дома, бани, окна, двери, лестницы, пеллеты, брикеты.

Одно из главных достижений компании – организация замкнутого цикла от заготовки древесины до ее переработки. В 2019 году «Алтайлес» с открытием «Павловского ДОКа» запустил производство нового для региона продукта – плит MDF, которые востребованы в мебельной и строительной отрасли. Низкосортная древесина, кора, щепа, опилки, раньше считавшиеся отходами производства, теперь являются технологическим сырьем для производства плит MDF.

Кроме того, производство полностью безотходное. Забракованное сырье, древесная пыль и прочие некондиционные материалы сжигаются в энергоцентре комбината.

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ДОК выпускает плиты средней и высокой плотности толщиной от 2,5 мм до 40 мм. Расчетная мощность - 600 тысяч куб. м сырья в год, что равняется 250 тысячам куб. м плитной продукции.

Инвестиции в Павловский ДОК составили около 6 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест. Масштабный проект реализован всего за два года. Для сотрудников строится отдельный поселок.

В ближайшее десятилетие «Алтайлес» намерен продолжить курс на глубокую переработку древесины. Очевидно, что речь пойдет и о выпуске новых видов продукции. Например, ламинированные плиты.

Не стоит забывать и о социальной миссии компании. Например, Павловский ДОК взял шефство над ФАПом и школой, расположенными в райцентре. Кроме того, «Алтайлес» заключает договоры о социальном партнерстве с администрациями районов, где находятся предприятия холдинга. Компания помогает в реализации программ по благоустройству мест отдыха, оказывает помощь в ремонте объектов социальной сферы. За последнее время «Алтайлес» запустил несколько новых экологических и просветительских проектов.

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Особняком стоит такое направление в деятельности компании, как охрана и защита лесов, лесовосстановление. Это не только посадки после пожаров, но и создание новых насаждений, воспроизводство леса. За 12 лет работы холдинг увеличил площадь ленточных боров на 50 тысяч гектаров. Для сравнения: площадь Барнаула – 30 тыс. га.

Важно отметить, что на балансе «Алтайлеса» находится свыше 100 пожарно-наблюдательных вышек. За годы работы компании было потушено несколько тысяч лесных пожаров, которые не перешли в крупное стихийное бедствие, благодаря профессионализму сотрудников.

В компании действует, пожалуй, одна из лучших в стране система охраны лесов от пожаров. Средняя площадь лесного пожара не превышает 1 га. Средняя скорость обнаружения очага возгорания составляет 15 минут. В случае возникновения крупного лесного пожара компания может единовременно мобилизовать до 4 тысяч человек. В 2019 году специалисты пожарной службы «Алтайлеса» потушили более 200 пожаров.

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» основана в 2007 году. В ее состав входит 16 предприятий, на которых трудоустроено около 4 тысяч человек. «Алтайлес» арендует 1,434 млн га земель лесного фонда РФ.

В 2019 году «Алтайлес» произвел более 300 тысяч куб. м пиломатериалов, 16 тысяч куб. м погонажных изделий, 7,5 тысяч куб. м клееного бруса (более 100 домокомплектов), 30 тысяч куб. м плит MDF, 9 тысяч тонн пеллет, 600 тонн брикетов, 35 тысяч куб. м колотых дров.