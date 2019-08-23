Минтруд планирует запуск короткой рабочей недели в тестовом режиме

Новости 16.09.2019 10:10 119

В ближайшие дни в министерстве труда России состоится совещание по вопросу введения сокращенной рабочей недели в пробном режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

По его словам, окончательная модель новой рабочей недели пока не проработана. Ожидается, что решение будет принято на совещании.

«В любом случае, окончательно сделать выводы можно будет после того, как мы опробуем новую схему на большом числе предприятий», - подчеркнул он.

Как поясняют эксперты, в четырехдневной рабочей недели нет никаких серьезных недостатков, но не все компании к этому готовы.

Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос о сокращенной рабочей неделе Новости 23.08.2019 8:45 Результатов ждут 30 сентября 999

На сегодняшний день в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. В основном к ним относятся предприятия из областей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил Минтруду проработать вопрос о возможности введения сокращенной рабочей недели. Предложения должны быть озвучены до 30 сентября.

Эксперты усомнились в том, что сокращение рабочего времени не повлияет на величину зарплат. Кроме того, они уверены, что ряд служб, таких как полиция, МЧС и электросетевые компании не готовы к такому формату работы.

Напомним, что инициативу по сокращению рабочей недели уже поддержали Минтруд России и Госдума. Также с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней на законодательном уровне выступила Федерация независимых профсоюзов России.