Протесты в Улан-Удэ: глава Бурятии не сумел поговорить с митингующими

Новости 16.09.2019 8:45 360

Количество протестующих на улицах Улан-Удэ достигло около полутора-двух тысяч человек, передает «Тайга инфо» со ссылкой на сообщения очевидцев и местных телеграм-каналов.

Накануне на митинге побывал глава Бурятии Алексей Цыденов, поддерживающий избранного недавно мэром Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Цыденов заявил, что выборы были честными и Шутенков легитимно занимает свой пост. Его выступление было прервано собравшимися. Напомним, что одним из требований протестующих является как раз отмена итогов выборов главы города.

«Мы же сейчас за диалог. Поэтому, у кого есть насущные вопросы, проблемы, которые требуют решения, как нам дальше жить и что нам делать... <прервано криками толпы> Я сейчас просто отойду в сторону. Кто хочет подойти, задать конкретные вопросы — я стою здесь», – сказал Цыденов.

Депутат Народного Хурала Цыренов спросил, зачем понадобился штурм автомобилей КПРФ и блогера Баирова, однако глава региона проигнорировал вопрос и спустился со сцены.

Блогер Дмитрий Баиров, получил пятнадцать суток ареста. Задержан на мирной (однако несогласованной) акции протеста, когда он сидел в машине и снимал происходившее на площади Советов в Улан-Удэ. Люди в масках в гражданской одежде разбили Баирову машину топорами и закинули его в «Газель» со снятым госномером. У блогера диагностирован перелом позвонка и сотрясение, к настоящему времени он прооперирован.

Иркутский сенатор раскритиковал главу Бурятии Новости 13.09.2019 16:35 Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев раскритиковал действия губернатора Бурятии Алексея Цыденова 327

Также на мероприятии выступил сенатор Вячеслав Мархаев, ранее отказавшийся встречаться с Цыденовым в кулуарах и предложивший ему поговорить открыто на митинге 15 сентября.

«В преддверии выборов мы с Алексеем Самбуевичем [Цыденовым] встречались. Я спрашивал, почему вы сняли законно избранного мэра Улан-Удэ Голкова Александра Михайловича. Ответа я не получил. Почему в этих условиях вы снимаете первого зампреда правительства республики Игоря Шутенкова и направляете в город [на должность врио мэра]? Я говорил, что Игорь Шутенков не имеет достаточного политического опыта, чтобы возглавить город. На что Цыденов сказал: „Мы сделаем всё, чтобы Игорь Шутенков стал мэром“. И вот сегодня мы видим: 4 тыс. проголосовало досрочно, всех алкоголиков Улан-Удэ собрали одномандатники от „Единой России“. До чего довели наш народ, который за бутылку водки и 200 рублей продает свой голос?», — рассказал сенатор Мархаев.

Митинг завершился акцией «Свет надежды», которая несколько дней подряд проходила на перекрытой силовиками площади Советов. Участники зажгли фонарики своих телефонов в темноте.