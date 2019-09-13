О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Протесты в Улан-Удэ: глава Бурятии не сумел поговорить с митингующими

Новости
360
0

Количество протестующих на улицах Улан-Удэ достигло около полутора-двух тысяч человек, передает «Тайга инфо» со ссылкой на сообщения очевидцев и местных телеграм-каналов.

Накануне на митинге побывал глава Бурятии Алексей Цыденов, поддерживающий избранного недавно мэром Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Цыденов заявил, что выборы были честными и Шутенков легитимно занимает свой пост. Его выступление было прервано собравшимися. Напомним, что одним из требований протестующих является как раз отмена итогов выборов главы города.

«Мы же сейчас за диалог. Поэтому, у кого есть насущные вопросы, проблемы, которые требуют решения, как нам дальше жить и что нам делать... <прервано криками толпы> Я сейчас просто отойду в сторону. Кто хочет подойти, задать конкретные вопросы — я стою здесь», – сказал Цыденов.

Депутат Народного Хурала Цыренов спросил, зачем понадобился штурм автомобилей КПРФ и блогера Баирова, однако глава региона проигнорировал вопрос и спустился со сцены.

Блогер Дмитрий Баиров, получил пятнадцать суток ареста. Задержан на мирной (однако несогласованной) акции протеста, когда он сидел в машине и снимал происходившее на площади Советов в Улан-Удэ. Люди в масках в гражданской одежде разбили Баирову машину топорами и закинули его в «Газель» со снятым госномером. У блогера диагностирован перелом позвонка и сотрясение, к настоящему времени он прооперирован.
Иркутский сенатор раскритиковал главу Бурятии

Иркутский сенатор раскритиковал главу Бурятии

Новости

Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев раскритиковал действия губернатора Бурятии Алексея Цыденова

327

Также на мероприятии выступил сенатор Вячеслав Мархаев, ранее отказавшийся встречаться с Цыденовым в кулуарах и предложивший ему поговорить открыто на митинге 15 сентября.

«В преддверии выборов мы с Алексеем Самбуевичем [Цыденовым] встречались. Я спрашивал, почему вы сняли законно избранного мэра Улан-Удэ Голкова Александра Михайловича. Ответа я не получил. Почему в этих условиях вы снимаете первого зампреда правительства республики Игоря Шутенкова и направляете в город [на должность врио мэра]? Я говорил, что Игорь Шутенков не имеет достаточного политического опыта, чтобы возглавить город. На что Цыденов сказал: „Мы сделаем всё, чтобы Игорь Шутенков стал мэром“. И вот сегодня мы видим: 4 тыс. проголосовало досрочно, всех алкоголиков Улан-Удэ собрали одномандатники от „Единой России“. До чего довели наш народ, который за бутылку водки и 200 рублей продает свой голос?», — рассказал сенатор Мархаев.

Митинг завершился акцией «Свет надежды», которая несколько дней подряд проходила на перекрытой силовиками площади Советов. Участники зажгли фонарики своих телефонов в темноте.

Автор: Политсиб.ру

Фото: burkprf.ru

Комментарии (0)

1000