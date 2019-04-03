Страшная авария произошла на трассе Барнаул-Новосибирск. Есть жертвы

Новости 16.09.2019 9:35 195

На трассе Барнаул - Новосибирск 15 сентября произошло ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Есть жертвы. Очевидцы сообщают, что незадолго до аварии начался сильный ливень.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла в районе поселка Безменово. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. Удар был настолько сильным, что Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении.

Жертвами ДТП под Тальменкой стал известный предприниматель и его семья Новости 03.04.2019 16:07 Авария унесла жизни двух взрослых и двух детей 1221

В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – двое мужчин и женщина. Личности устанавливаются.

Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa, из них двое несовершеннолетних, доставлены в больницу с различными травмами.

«Непонятно, как так? Авария прям перед камерами, там сплошное ограничение скорости. До сих пор перед глазами стоит этот кошмар», - комментируют произошедшее в соцсетях.

Иномарки превратились буквально в груды железа. По факту дорожной аварии проводится проверка.