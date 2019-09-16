Локомотив столкнулся с вышкой на Алтае: возбуждено уголовное дело

Новости 16.09.2019 7:40 429

В Алтайском крае произошло столкновение грузового поезда с вышкой монтажно-восстановительной автомотрисы. В результате пострадали три человека, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Согласно официальным данным, ЧП произошло на станции Озерки Тальменского района вечером 14 сентября около 18:15. Локомотив ВЛ80С в составе грузового поезда следовал по железнодорожному пути № 6, где допустил столкновение с самоходным моторным вагоном. Жертвами инцидента стали три электромонтера, им экстренно была оказана медицинская помощь.

Как передает ГУ МЧС по краю, всего в ликвидации аварии было задействовано 38 человек, 10 единиц техники. По информации ЗСЖД, по двум путям ограничили движение.

«Это с нашими ребятами - энергетиками-железнодорожниками со станции Цаплино (поселок Сибирский Первомайского района) случилась беда. Все молодые, хорошие семьи. Один уже умер. Остались без отца малолетние дети. Двое в реанимации, в очень тяжелом состоянии. Какое горе у нас в поселке, какое горе», - написал у себя на странице в Facebook глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Между тем Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ) по факту халатности должностного лица Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД».

В настоящее время произведены осмотр места происшествия, допрошены все свидетели произошедшего, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.