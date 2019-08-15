Савинцев, Дугин и все-все-все: как проходили конкурсы на должность барнаульского сити-менеджера?

Новости 16.09.2019 7:10 432

Ровно месяц прошел с момента отставки главы Барнаула Сергея Дугина. Пока депутаты городской думы не спешат с назначением конкурса на должность градоначальника. В состав конкурсной комиссии войдут 10 человек: пять из них назначает губернатор, другую половину – БГД. Конкурс будет объявлен не позднее 60 дней с момента досрочного сложения полномочий Сергеем Дугиным. В настоящее время и.о. мэра является первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

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Голосуем последний раз

«Политсибру» решил вспомнить, как ранее проходили конкурсы на должность главы города. Институт сити-менеджера стал применяться в Барнауле с 2010 года. До этого, в марте 2008-го, последние всенародные выборы мэра выиграл Владимир Колганов, получивший в первом туре 61,91 % голосов. Его соперники значительно отстали. Так, Сергея Мамаева поддержали 19,58% избирателей, Павла Чеснова - 6,47%, Василия Вялых - 5,54%, Юрия Гальченко - 1,25%.

Однако уже спустя два года Колганов был отстранен от должности губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Вскоре последовало уголовное дело против мэра. Одновременно в Устав города, несмотря на активное сопротивление барнаульцев, были внесены поправки, отменяющие всенародные выборы. Вводилась новая должность сити-менеджера, которого назначали депутаты городской думы большинством голосов. До этого кандидатам на кресло градоначальника необходимо было пройти конкурсный отбор.

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Пятилетка Савинцева

Первым сити-менеджером в новейшей истории Барнаула стал Игорь Савинцев. Такое решение приняли депутаты городской думы 22 декабря 2010 года путем тайного голосования.

На пост сити-менеджера столицы Алтайского края претендовали три человека: и.о. главы администрации Игорь Савинцев, директор МУП «Энергетик» Александр Казаков и безработный Владимир Барсуков.

На заседании гордумы присутствовали 33 депутата. В итоге за Казакова и Барсукова никто из народных избранников так и не проголосовал. Кандидатуру Савинцева поддержал 31 депутат.

Срок полномочий сити-менеджера был связан с работой очередного созыва БГД. Когда истекали полномочия депутатов, автоматически прекращал действовать и контракт градоначальника. Поскольку БГД предстояло избрать осенью 2012 года, для Барнаула это означало и новые "выборы" сити-менеджера.

14 декабря 2012 года депутаты Барнаульской городской думы вновь назначили Игоря Савинцева главой администрации города. Помимо Савинцева, в 2012 году на должность главы администрации города снова претендовал пенсионер Владимир Барсуков. К этой паре кандидатов добавился глава администрации Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев. На этот раз за Савинцева проголосовали 29 из 36 присутствовавших на заседании депутатов, два голоса было отдано за Барсукова, за Звягинцева никто не голосовал. Еще пять бюллетеней были признаны недействительными.

Савинцев занимал свою должность до августа 2015 года. За два месяца до этого против него было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В итоге Савинцев не стал дожидаться, пока его отстранят по решению суда и подал в отставку по состоянию здоровья. У власти он находился ровно 5 лет, первые несколько месяцев - с приставкой и.о.

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Четырехлетие Дугина

Следующим барнаульским сити-менеджером становится Сергей Дугин. В отличии от Савинцева, он пришел со стороны и до этого в мэрии никогда не работал. По общему признанию, первая кампания, в которой участвовал Сергей Дугин, получилась наиболее любопытной. В первую очередь – с точки зрения состава участников.

Сквозь сито конкурсной комиссии прошли все шесть кандидатов. В их числе – на тот момент депутат краевого Заксобрания от ЛДПР Андрей Щукин; еще один представитель краевого парламента, справоросс Александр Молотов. А вот коммунисты, к удивлению, в сити-менеджеры Барнаула своего кандидата выдвигать не стали.

Третьим кандидатом в 2015 году стал пенсионер Владимир Барсуков, являвшийся завсегдатаем подобных процедур. Новым именем для конкурса на должность сити-менеджера стал предприниматель Матвей Соломатин. Под занавес кампании документы в комиссию сдал депутат БГД Юрий Ряполов и на тот момент начальник Главтрудсоцзащиты края Сергей Дугин.

В итоге в конце декабря 2015 года депутаты БГД отдали 26 голосов за Дугина. Его ближайший преследователь, Александр Молотов, получил четыре. Андрей Щукин нашел поддержку у двоих депутатов. Оставшиеся кандидаты оказались невостребованными. При этом три бюллетеня признаны испорченными.

Тот факт, что должность сити-менеджера становится все менее популярной у горожан, наглядно доказал альтернативный опрос в соцсетях, когда к шестерке кандидатов добавили т. н. "кота Барсика". Последний выиграл со значительным отрывом, на долгие месяцы вперед превратившись в интернет-мем.

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Очередной конкурс на кресло главы города был объявлен осенью 2017 года после формирования нового состава Барнаульской гордумы. На этот раз список желающих сократился до 4-х человек. Среди соискателей оказались действующий сити-менеджер Сергей Дугин, депутат БГД от «Единой России» Юрий Ряполов, экс-депутат АКСНД и на тот момент лидер алтайского реготделения «Партии роста» Павел Чеснов, а также депутат гордумы от ЛДПР, предприниматель Кристина Юстус. Эсеры и коммунисты не стали выдвигать собственных кандидатов.

В итоге из 38 присутствовавших депутатов 30 отдали голоса Сергею Дугину, три голоса получила Кристина Юстус, Юрий Ряполов и Павел Чеснов остались без поддержки, пять бюллетеней признали недействительными.

В конечном счете этот срок Дугин до конца не отработал, покинув добровольно мэрию 15 августа 2019 года. Его полномочия истекали только в конце 2022 года.

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Кто на этот раз будет претендовать на кресло градоначальника, станет известно уже через несколько недель. Не исключено, что в итоговый шорт-лист войдут знакомые по прошлым конкурсам фамилии.

К кандидатам предъявляется ряд требований, среди которых наличие высшего образования, опыт работы не менее шести лет на руководящей должности, знание Конституции и основных федеральных законов, навыки принятия решений, способность организовать работу органов исполнительной власти и многое другое. Напомним, что конкурс будет признан состоявшимся, в случае, если комиссия рекомендует не менее двух кандидатов.

Кстати, в конце сентября на сессии АКЗС будет рассмотрен законопроект о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Инициатива исходит от трех оппозиционных фракций. Шансы на принятие документа невелики.