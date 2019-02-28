Свыше 9 тысяч человек заболели ОРВИ в Алтайском крае

Новости 14.09.2019 19:00 188

В Алтайском крае за неделю со 2 по 8 сентября зарегистрировано 9400 случаев заболевания ОРВИ, что на 18 процентов ниже аналогичного периода прошлого года (АППГ), сообщает краевое управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Большинство заболевших (77,8%) — дети до 14 лет.

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Случаев гриппа в Алтайском крае пока не фиксировали. Наиболее эффективный способ его профилактики — прививка. Ее бесплатно поставят детсадовцам, школьникам, студент, врачам и учителям, работникам транспорта и ЖКХ, беременным, лица старше 60 лет и призывникам. В зоне риска — люди, контактирующие с широким кругом населения. Всего планируют привить 1,2 млн жителей Алтайского края — больше половины населения. На 13 сентября привиты 370 тысяч человек, из них 91 тысяча — дети.

Напомним, на февральской сессии АКЗС министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил планы в 2019 году привить от гриппа более 50 % жителей региона. По оценкам Попова, заболеваемость ОРВИ в следующий зимний период должна снизиться. Это одна из приоритетных задач регионального министерства.