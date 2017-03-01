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Пенсионеры из Барнаула отсудили 1 млн рублей у чиновников за аварийный дом

Новости
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Семейная пара пенсионеров из Барнаула жила в доме, признанном аварийным в 2015 году. Он подлежал сносу. Им должны были предоставить новое жилье, но не делали этого. Они пробовали получить денежную компенсацию, но тоже безрезультатно. Тогда они обратились в прокуратуру, чтобы защитить свои права.

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Комитет ЖКХ барнаульской мэрии пытался оспорить претензии, но суд Центрального района встал на сторону пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Судья полностью удовлетворил иск и требования прокурора. В результате барнаульские чиновники отдала 1,1 млн рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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