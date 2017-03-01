Пенсионеры из Барнаула отсудили 1 млн рублей у чиновников за аварийный дом

Новости 14.09.2019 18:35 198

Семейная пара пенсионеров из Барнаула жила в доме, признанном аварийным в 2015 году. Он подлежал сносу. Им должны были предоставить новое жилье, но не делали этого. Они пробовали получить денежную компенсацию, но тоже безрезультатно. Тогда они обратились в прокуратуру, чтобы защитить свои права.

Жильцы разрушающегося дома в Бийске останутся без новых квартир Новости 01.03.2017 18:09 346

Комитет ЖКХ барнаульской мэрии пытался оспорить претензии, но суд Центрального района встал на сторону пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Судья полностью удовлетворил иск и требования прокурора. В результате барнаульские чиновники отдала 1,1 млн рублей.