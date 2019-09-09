Путину доложили о разведении кабарги на Алтае для легального получения мускуса

Новости 14.09.2019 18:10 215

Владимиру Путина рассказали о работах по разведению кабарги на Алтае для легального получения мускуса. Об этом ему поведал глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба. Стенограмма разговора есть на сайте Кремля.

Местом разведения выбрали Усть-Кокс Республики Алтай. Работы должны закончить к 2022 году. В заповеднике уже есть 70 особей от которых родилось 16 детенышей. У животных взяли один кг физиологического мускуса. Чиновник отметил, что вещество забирают во время сна, не убивая кабаргу.

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Мускус — вещество, вырабатываемое железами некоторых животных. Его используют в парфюмерии и медицине. По внешнему виду кабарга похожа на маленького оленя, близка с ним по родству, но у нее нет рогов. Вместо этого у самцов есть длинные гнутые клыки, выступающие из-под верхней губы.

Кабарга живет в Восточной Сибири, Гималаях, Тибете, Кореи, Сахалине. Обитает на склонах горы, предпочитая высоту от 600 метров над уровнем моря. В России кабарга становится постоянным объектом охоты браконьеров. Это основная причина ее истребления. Злоумышленники охотятся за мускусом, убивая животное и сдавая вещество на черном рынке. В Республике Алтай запрещена добыча Кабарги, она включена в Красную книгу региона.