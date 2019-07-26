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Клещи покусали свыше 11 тысяч жителей Алтайского края с начала сезона

Новости
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За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 183 жителя Алтайского края. Всего с начала сезона активности клещей, в марте, в поликлиники по этому вопросу обратилось 11 356 человек. Из них 3755 детей до 14 лет. В Барнауле зарегистрировали 3743 пострадавшего, в том числе 668 детей.

Клещевой энцефалит нашли у 23 жителей края, в том числе у пяти детей в возрасте до 14 лет, сообщает регуправление Роспотребнадзора. Все они не были привиты. При исследовании присосавшихся клещей, снятых с жителей Алтайского края, 2,8 процента кровососов являлись носителями вирусу энцефалита. Почти 15 процентов клещей несли боррелиоз. С конца августа стили активны осенние клещи Дермацентор, переносящие тиф.

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Они будут кусать до конца сентября. Отдельные особи — даже в октябре, если будет теплая и сухая осень. Напомним, энцефалит поражает центральную нервную систему и головной мозг. В 2018 году им заразились 22 жителя Алтайского края, 10 из которых стали инвалидами. Наиболее эффективная мера защиты от заболевания — прививка. Наиболее высок риск заразиться сибирским клещевым тифом в окрестностях сел, в лесополосе, на опушках леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

Гражданам при походе на природу настоятельно рекомендуется пользоваться специальными защитными костюмами или аэрозолями — на наших клещей лучше всего действуют «Пикник», «Гардекс», «Тайга» и «Дэта» (с пометкой «Антиклещ»).

Обязательно осматривайтесь на природе, чтобы снять клеща, пока он не присосался. Специалисты говорят, что стоит делать это каждые 15-20 минут – беглый осмотр, также перед тем, как зайти в дом – тщательный. Клещи могут быть не только на человеке, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях). Непривитым против клещевого энцефалита лучше застраховаться на случай укуса клеща.

Пик активности клещей зафиксирован на Алтае

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Присосавшегося клеща легче вытащить, если приложить к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем, захватив клеща пинцетом, не торопясь, выкручивающим движением его удаляют. Сейчас в ветеринарных аптеках можно встретить даже специальный пинцет «Выкручиватель для клещей». Можно удалить клеща с помощью прочной нити — накинув и затянув у места прикрепления петлю.

После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Там определяется необходимость прививки иммуноглобулина. Вводить его следует в течение четырёх суток с момента укуса и только при подтверждении того факта, что клещ заражён. Иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9. В районах – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются по страховым полисам, либо за деньги.

Автор: Политсиб.ру

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