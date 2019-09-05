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Омск и Москва договорились о сотрудничестве

Новости
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Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно коснется промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социалки, ИТ, спорта и культуры.

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Подписание документа состоялось 12 сентября в Москве. Там проходили Дни Омской области. Документ стал продолжением положения о соглашении, подписанным в 2014 году. Тогда в нем еще был задействован бывший губернатор, а ныне сенатор Омской области, Виктор Назаров.

По словам Буркова, между Омском и Москвой сложились крепкие связи, особенно в промышленности и науке. Соглашение позволит открыть новые возможности, считают в сибирском регионе.

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Автор: Политсиб.ру

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