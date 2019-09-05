Омск и Москва договорились о сотрудничестве

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно коснется промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социалки, ИТ, спорта и культуры.
узы планируют проводить семинары и обучения
Подписание документа состоялось 12 сентября в Москве. Там проходили Дни Омской области. Документ стал продолжением положения о соглашении, подписанным в 2014 году. Тогда в нем еще был задействован бывший губернатор, а ныне сенатор Омской области, Виктор Назаров.
По словам Буркова, между Омском и Москвой сложились крепкие связи, особенно в промышленности и науке. Соглашение позволит открыть новые возможности, считают в сибирском регионе.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества банка и правительства региона