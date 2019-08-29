Кандидат от ЛДПР не признает итоги выборов в горсовет Улан-Удэ

Новости 14.09.2019 16:30 168

Член ЛДПР в Бурятии Николай Чимитов, заявил, что партия не признает итоги выборов в горсовет. Якобы либерал-демократы заметили большое количество нарушений в ходе избирательной кампании. Об этом он заявил на встрече с губернатором, куда Чимитова пригласили как участника еще одних выборов — в мэры Улан-Удэ.

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На встречу пришли все кандидаты, кроме представителя КПРФ Вячеслава Мархаева, который заявил, что глава региона допустил излишне жесткий разгон «мирных демонстрантов». Что касается Чимитова, то он отметил, что непризнание итогов выбора не только его личная позиция, а в первую очередь партийная.

Он заявил о подвозах избирателей в день голосования и нарушениях на участках. При этом «жириновец» занял на выборах мэра города последнее место, заручившись поддержкой 1,37 процента голосов. Пытался он пройти и в горсовет через одномандатный округ №28. Но и там его ждал худший результат. Он набрал два процента голосов.