Два Алтая — в пятерке самых экологически чистых регионов России

Новости 14.09.2019 15:40 167

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала на своем сайте «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Алтайский край и Республика Алтай вошли в пятерку лидеров, заняв второе и четвертое места соответственно.

Дышите – не дышите: Барнаул вошел в число городов с самым грязным воздухом в России Новости 19.07.2019 17:05 Города, попавшие в список, сконцентрированы в азиатской части страны 1089

Что касается других регионов Сибири, то Республика Хакасия стала 31-й, Томская область — 33-й, Кемеровская — 40-й, Новосибирская — 47-й, Республика Тыва — 62-й. Хуже всех в СФО с экологией у Омской области (77 место), Красноярского края (78 место) и Иркутской области (85 место).

По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, на очередной рейтинг повлияли лесные пожары, которые охватили обширную территорию Сибири этим летом. Эксперт очень удивился ответам чиновников об экономической нецелесообразности тушения пожаров. Иркутская область стала аутсайдером рейтинга не только из-за пожаров, но и по причине сильного наводнения.