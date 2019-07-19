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Два Алтая — в пятерке самых экологически чистых регионов России

Новости
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала на своем сайте «Национальный экологический рейтинг регионов РФ». Алтайский край и Республика Алтай вошли в пятерку лидеров, заняв второе и четвертое места соответственно.

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Что касается других регионов Сибири, то Республика Хакасия стала 31-й, Томская область — 33-й, Кемеровская — 40-й, Новосибирская — 47-й, Республика Тыва — 62-й. Хуже всех в СФО с экологией у Омской области (77 место), Красноярского края (78 место) и Иркутской области (85 место).

По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, на очередной рейтинг повлияли лесные пожары, которые охватили обширную территорию Сибири этим летом. Эксперт очень удивился ответам чиновников об экономической нецелесообразности тушения пожаров. Иркутская область стала аутсайдером рейтинга не только из-за пожаров, но и по причине сильного наводнения.

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Автор: Политсиб.ру

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