Губернатор Алтайского края порассуждал о развитии туризма РФ до 2035 года

Новости 14.09.2019 14:34 71

В Санкт-Петербурге прошла 23 сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). На втором тревел-форуме Saint Petersburg Travel Hub состоялась презентация Алтайского края. В ней рассказали о его уникальной природе, культуре и гастрономических традициях. Присутствовал глава региона.

«Это был большой, представительный форум, возможность пообщаться с иностранными партнерами, но самое главное — с руководством Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, регулирующих вопросы туризма в нашей стране», - цитирует Виктора Томенко губернаторская пресс-служба.

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По его словам у Алтайского края хорошие перспективы туризма: игорная зона «Сибирская монета», особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», Белокуриха и Яровое. Губернатор отметил, что презентация региона на форуме — часть подготовки к реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. Ее разработка подходит к финалу и вскоре программу презентуют.

Власти планируют, что отрасль должна увеличить основные показатели более чем в 2,5 раза. По мнению Томенко, Алтайский край должен внести свой вклад в эти показатели.