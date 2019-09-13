Американские хоккеисты приедут на турнир в Барнауле

Новости 14.09.2019 13:50 127

В краевой столице состоится международный турнир по хоккею среди студентов. Масштабное спортивное мероприятие называется Student Hockey Challenge-2019. Игры пройдут в период с по 6 октября на двух аренах. Это «Карандин-Арена» на улице Жасминной, 3 и обновленная «Титов-Арена» на проспекте Социалистическом, 93.

К тому времени бывший Дворец спорта, а ныне «Титов-Арену» собираются открыть после большой реконструкции. Здесь проведут торжественную церемонию открытия турнира. Начало — 1 октября в 18:30..

Список участников Student Hockey Challenge-2019:

- «Динамо-Алтай-студент», сборная вузов Алтайского края;

- «UK PRAHA», Карлов университет (Чехия);

- «ACHA», сборная американской университетской хоккейной лиги (США);

- «UMB», Университет Матея Бела (Словакия);

- «ПГАФКСиТ», Поволжская госакадемия физкультуры, спорта и туризма (Казань);

- «ННГУ-ФКС», Нижегородский госуниверситет (Нижний Новгород);

- «Держава», Тамбовский госуниверситет (Тамбов);

- «Политехник», Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск).