Министр спорта рассказал о компромиссе и судьбе манежа в АлтГТУ

Новости 14.09.2019 12:50 108

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал о компромиссе с АлтГТУ по ремонту легкоатлетического манежа. Ремонт, который предполагает демонтаж беговых дорожек, перенесли более чем на год. За это время краевые власти должны решить вопрос со строительством нового манежа.

- Если излагать простым языком, ремонт спортивного ядра манежа отложен на неопределенное время, - рассказал Перфильев газете «Алтайский спорт». - Ориентировочно на год или даже более длительный срок - до понимания, в какие сроки сможем построить новый и уже более современный легкоатлетический манеж. В настоящее время минспорт Алтайского края совместно с краевой и всероссийской федерациями легкой атлетики готовят при участии губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращения в Минспорта РФ и «Газпром» с просьбой помочь.

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По словам министра, на эту тему уже состоялась предметная встреча между сторонами.

- Постараемся конвертировать нынешнюю ситуацию в строительство полноценного легкоатлетического манежа, - пояснил он. - Со своей стороны, могу заверить, что до окончательного решения вопроса легкоатлеты продолжат пользоваться своей зимней базой в АлтГТУ в прежнем объеме.

В ближайшее время в манеже АлтГТУ сделают ремонт, который не затронет дорожки. В порядок приведут душевые, туалеты, класс ЛФК, внутреннюю отделку, фасад.