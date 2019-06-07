«Аэрофлот» закроет VIP-зал барнаульского аэропорта

Новости 14.09.2019 11:40 141

С 15 сентября «Аэрофлот» закрывает бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов 18 городов. Ограничения коснутся владельцев «золотых» бонусных карт. Ранее вип-залы закрыли в аэропортах Архангельска и Магнитогорска.

Барнаульский аэропорт могут закрыть на два месяца из-за реконструкции ВПП Новости 07.06.2019 7:10 На все работы необходимо 1,9 млрд рублей 701

Среди городов, где закроют залы есть и Барнаул. Также в списке значатся Анапа, Астрахань, Владивосток, Калининград, Кемерово, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саратов, Хабаровск и Якутск. В качестве компенсации за нововведение компания пообещала владельцем «голд» карт 3000 бонусных миль. Кстати, ограничения не коснулись владельцев «платиновых» карт.

По неофициальной информации, в маленьких региональных аэропортах доступ пассажиров в бизнес-зал обходится авиакомпании в 5-7 тысяч рублей. Эти затраты не соответствовали качеству услуг, предоставляемых вип-залами.