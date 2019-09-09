Стала известна дата первой сессия Госсобрания Республики Алтай

Новости 14.09.2019 10:40 136

В Республике Алтай прошла встреча вновь избранных депутатов Госсобрания (Эл Курултай) седьмого созыва. В ней участвовали 31 депутат из 41. Они избрали оргкомитет по подготовке к первой сессии. В его составе 13 человек, возглавляет объединение Владислав Рябченко. Первая сессия Госсобрания пройдет в четверг 3 октября.

«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Госсобрание Республики Алтай Новости 09.09.2019 9:35 Пятипроцентный барьер на выборах в Госсобрание безусловно преодолевают три партии 1638

Напомним, по итогам выборов в единый день голосования, жители Республики Алтай выбрали региональных депутатов. Из 41 мандата 26 теперь принадлежит «Единой России», семь — КПРФ, четыре — самовыдвиженцам, по одному — ЛДПР, «СР», «Родине» и «Партии дела».

Явка на выборы составила почти 50 процентов. В прошлом созыве позиции «ЕР» были сильнее — 30 мандатов. У КПРФ и «СР» — три, ЛДПР — два, по одному у «Патриотов России» и двух самовыдвиженцев. Добавим, что 8 сентября в регионе также выбирали главу Республики Алтай. Победил врио руководителя региона Олег Хорохордин. Его результат — более 58 процентов голосов.