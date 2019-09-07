Поманили инвесторов: в «Сибирской монете» открыли новую подстанцию

Новости 14.09.2019 9:30 163

В «Сибирской монете» запустили новый энергокомплекс — подстанцию напряжением 110/10 киловольт (кВ) и воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ. Как уточняет сайт правительства Алтайского края, снято одно из главных инфраструктурных ограничений развития игорной зоны.В торжественной церемонии кнопку запуска нажали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор «Россети Сибирь» Павел Акилин. Стоимость проекта — 542 млн рублей. На станции поставили два трансформатора весом по 50 тонн каждый. Протяженность ЛЭП — 4 км.

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«С запуском проекта «Сибирская монета» зазвучит громче, - отметил Томенко. - Буквально на днях на краевом инвестиционном совете рассматривали предложение еще одного инвестора о предоставлении участка земли для строительства нового комплекса: казино, гостиницы и сопутствующих объектов. Проект удвоит мощность нашей игорной зоны».

Далее глава региона сообщил, что в 2018 году игорную зону посетили 140 тысяч гостей, создано 350 рабочих мест, уплачено 200 млн рублей налогов. Отметим, энергокомплекс в «Сибирской монете» стал уже третьим крупным проектом алтайских энергетиков, направленным на развитие туризма. В 2015 году построили самый большой, за последние 20 лет, комплекс «Бирюзовая Катунь». В 2018 году сданы подстанция и ЛЭП на «Белокурихе-2».