Барнаульцам до октября закроют доступ на лестницу в Нагорный парк

Новости 13.09.2019 18:15 246

С 15 сентября в Барнауле будет ограничено посещение лестницы, ведущей на территорию Нагорного парка, со стороны улицы Мамонтова, сказано на сайте мэрии.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула сообщает, что ограничение носит вынужденный характер и связано с началом подготовительных работ по устройству антискользящего резинового покрытия.

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Запрет на посещение лестницы продлится в течение месяца, то есть до середины октября.

Таким образом попасть в Нагорный парк будет возможно с лестницы, ведущей с набережной Оби, а также с улицы Гвардейской.

Мэрия приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.