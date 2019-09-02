Барнаульцам до октября закроют доступ на лестницу в Нагорный парк

С 15 сентября в Барнауле будет ограничено посещение лестницы, ведущей на территорию Нагорного парка, со стороны улицы Мамонтова, сказано на сайте мэрии.
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула сообщает, что ограничение носит вынужденный характер и связано с началом подготовительных работ по устройству антискользящего резинового покрытия.
Соответствующий тендер размещен в конце минувшей недели на сайте Госзакупок
Запрет на посещение лестницы продлится в течение месяца, то есть до середины октября.
Таким образом попасть в Нагорный парк будет возможно с лестницы, ведущей с набережной Оби, а также с улицы Гвардейской.
Мэрия приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.
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