Голосование нон-стоп: на Алтае грядут очередные выборы

Новости 13.09.2019 18:45 231

8 сентября прошел Единый день голосования, однако уже через месяц в Алтайском крае запланировано несколько избирательных кампаний на уровне сельсоветов. Так, 13 октября довыборы состоятся в Кытмановском районе. Анонс опубликован на сайте крайизбиркома.

По многомандатным округам здесь будут избираться депутаты Сунгайского и Дмитро-Титовского сельсоветов. На момент подготовки материала в том и другом муниципальном образовании зарегистрировано по пять кандидатов: по четыре – от «Единой России» и по одному – от ЛДПР.

Сунгайский сельсовет

Полный состав совета - 9 депутатов. От ЛДПР выдвинут уроженец Новокузнецка, депутат Кытмановского сельсовета, пенсионер Геннадий Фурсов (64 года). От «Единой России» баллотируются учитель местной школы Татьяна Бедарева (55 лет), медсестра Кытмановской ЦРБ Наталья Куропаткина (36 лет), фельдшер управления ветеринарии Кытмановского района Вера Сойнова (31 год) и пенсионерка Светлана Чекрыжова (66 лет).

Дмитро-Титовский сельсовет

В сельсовете - 11 депутатских мест. От «Единой России» баллотируются: работающий в местной администрации водителем Евгений Старостенко (48 лет), воспитательница дошкольной группы местного детсада Светлана Никотина (29 лет), повар полеводческой столовой Татьяна Пономарева (41 год) и предприниматель Наталья Старцева (44 года). От ЛДПР на выборы идет пенсионерка Галина Бамбушева (68 лет).

Отметим, что до дня голосования остается еще месяц, поэтому списки кандидатов могут пополниться как самовыдвиженцами, так и представителями других политпартий.

Между тем 27 октября предстоят выборы в Ребрихинский сельсовет депутатов одноименного района, а также Кузьминский сельсовет Змеиногорского района.