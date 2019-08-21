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Легенда алтайского спорта Алексей Смертин вступился за школьника с необычной прической

Новости
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Экс-капитан сборной России по футболу  Алексей Смертин вступился за школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных. Уроженец Барнаула в своем Инстаграмме опубликовал пост, где пригласил мальчика на матч ЦСКА - «Спартак», а также на встречу между сборными России и Шотландии.

«Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы - казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики по всему миру. Мы должны поддержать Прохора», - сказал спортсмен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогой Прохор, Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) ждёт тебя в Москве, 9 октября. Приходи на футбол - ЦСКА - «Спартак». ЮФЛ - для смелых, сильных и техничных! Однажды в ней сыграешь и ты! @yflrussia – проект, где собраны 12 лучших академий со всей страны, а юноши до 17 лет борются за путевку в Юношескую Лигу УЕФА.

Публикация от Алексей Смертин (@smertinofficial)

Напомним, этот школьник оказался в эпицентре скандала, который возник на почве его стиля. Дело в том, что  Прохор сделал прическу, как у своего кумира - футболиста Златана Ибрагимовича. В свою очередь, директор Сосновоборской школы № 4 Людмила Пестова решила, что такой внешний вид не соответствует нормам. В итоге родителям даже посоветовали перевести сына на домашнее обучение.

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Автор: Политсиб.ру

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