Легенда алтайского спорта Алексей Смертин вступился за школьника с необычной прической

Новости 13.09.2019 17:14 188

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин вступился за школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных. Уроженец Барнаула в своем Инстаграмме опубликовал пост, где пригласил мальчика на матч ЦСКА - «Спартак», а также на встречу между сборными России и Шотландии.

«Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы - казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики по всему миру. Мы должны поддержать Прохора», - сказал спортсмен.

Напомним, этот школьник оказался в эпицентре скандала, который возник на почве его стиля. Дело в том, что Прохор сделал прическу, как у своего кумира - футболиста Златана Ибрагимовича. В свою очередь, директор Сосновоборской школы № 4 Людмила Пестова решила, что такой внешний вид не соответствует нормам. В итоге родителям даже посоветовали перевести сына на домашнее обучение.