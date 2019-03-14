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Иркутский сенатор раскритиковал главу Бурятии

Новости
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Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев раскритиковал действия губернатора Бурятии Алексея Цыденова. Критическое высказывание он опубликовал на своей странице в Facebook.

Мархаев упрекает бурятские власти в излишней агрессии и слишком жестком обращении с протестующими, собравшимися на центральной площади Улан-Удэ. Лично Цыденову Мархаев адресует упрек в нежелании вступать в диалог с собравшимися.

«Вместо того чтобы выйти к народу и поговорить, Вы, господин Цыденов, в тиши кабинета, приняли решение по разгону мирных жителей! А они всего лишь требовали разъяснений и диалога!», – пишет иркутский сенатор.

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Кроме того, Вячеслав Мархаев отреагировал на приглашение главы Бурятии, в котором тот предлагал сенатору  встретиться вместе с экс-кандидатами в мэры Улан-Удэ.

«Алексей Самбуевич, Ваше приглашение прозвучавшее через соцсети, а не официально, прийти к Вам в кабинет, вместе с другими, в том числе и техническими - фейковыми кандидатами в мэры, я не принимаю. Но я готов встретится с Вами перед народом , на санкционированном митинге 15 сентября в 18.00 в парке Юбилейный. Ведь народ требовал встречи с вами! Ведь народ и есть наша власть. Ваша эйфория по поводу 52% набранных в нечестной выборной кампании в пользу г-на Шутенкова, и обвинении меня в мести Вас не красит», – заявил Мархаев.

Напомним, 9 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг, участники которого требовали освободить сторонников якутского шамана Александра Габышева, идущего пешком в Москву изгонять Путина. Также на митинге звучали заявления о фальсификациях на прошедших выборах мэра Улан-Удэ.

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Почему Вячеслав Мархаев, будучи сенатором от Иркутской области (и еще, к слову, героем Дагестана) критикует руководителя другого региона? Дело в том, что Мархаев является первым секретарем БРО КПРФ, представляя, тем самым, оппозиционные политические силы Бурятии.

Автор: Политсиб.ру

Фото: instagram Вячеслава Мархаева

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