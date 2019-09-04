О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Минэкономразвития: регионам увеличат дефицит

Новости
178
0

Минэкономразвития выступило с инициативой предоставить возможность регионам увеличить свои бюджетные дефициты для предоставления бизнесу инвестиционных налоговых льгот.  Это решение прокомментировал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Власти Алтайского края  всегда намеренно отказывались от внешних заимствований. Впрочем, однажды за умение региона жить по средствам экс-губернатор даже получил заочную похвалу от главы государства. Бедненько, зато на свои, такова была основная "бюджетная философия" Александра Карлина. Действительно, в долги край в отличие от многих соседей по СФО не залез за последние годы, но и рассчитывать на какой-то экономический прорыв без заемного капитала было наивно.

Главная проблема

Идея Минэкономразвития подразумевает существенные коррективы в государственную политику, ориентированную на уровне всей бюджетной системы на консолидацию ресурсов. Отмечается, в прошлом году федеральный бюджет был сведен с профицитом впервые с 2011 года, а консолидированный бюджет всех российских регионов — с профицитом впервые с 2006 года. Доходы региональных бюджетов превысили расходы на 510 млрд руб. У регионов и муниципальных образований сейчас денег на счетах в ЦБ и банках на 3,4 трлн рублей. А вот  совокупный долг — на 1 трлн руб. меньше, следует из статистики Минфина и ЦБ.

Министр экономразвития высказался об условиях перехода на короткую рабочую неделю

Министр экономразвития высказался об условиях перехода на короткую рабочую неделю

Новости

При соблюдении двух условий появится возможность для предметной дискуссии

612

 «Главная проблема: для регионов введение вычета всегда непростой выбор — ты стимулируешь инвестиции, но сразу теряешь часть налоговых доходов, а выгоды отсрочены как минимум на два-три года. То есть сейчас ты уменьшаешь поступления налога на прибыль в надежде компенсировать их через два-три года», — обрисовал ситуацию министр.

По мнению министра, есть ряд ограничений в межбюджетной политике, которые запрещают регионам увеличивать бюджетный дефицит из-за введения новых налоговых льгот.

Вычет не работает

Сейчас формально инвестиционный налоговый вычет принят в 14 регионах, однако реально не заработал. По информации за 2018 год и первое полугодие 2019 года, этот вычет применили только две компании ХМАО. Сумма вычета оказалась небольшой - 2,26 млн рублей по налогу в бюджет региона за 2018 год и 807 тысяч рублей за первое полугодие.

Иными словами, регионы не хотят рисковать стабильным источником дохода, которым является налог на прибыль компаний. В региональные бюджеты этот налог зачисляется по ставке 17%. В 2018 году налог на прибыль обеспечил четверть всех поступлений регионов, следует из данных Казначейства.

Министр Орешкин предложил свой вариант для создания дороги из Горного Алтая в Казахстан

Министр Орешкин предложил свой вариант для создания дороги из Горного Алтая в Казахстан

Новости

Федеральный чиновник полагает, что проект трассы можно включить в программу приграничного сотрудничества

1293

Вычет по налогу на прибыль составляет в зависимости от региона от 45 до 90% расходов на инвестиции в основные средства.

Орешкин уточнил, чтобы стимулировать предоставление налоговых вычетов, федеральный центр будет компенсировать регионам бюджетные потери от введения такого вычета, а также от увеличения инфраструктурных расходов.

По его словам, ведомство предлагает конкретные лимиты по наращиванию бюджетных дефицитов регионов, но министр не стал пока называть цифры. Минэкономразвития сейчас обсуждает с Минфином эти предложения.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000