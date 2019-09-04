Минэкономразвития: регионам увеличат дефицит

Новости 13.09.2019 16:05 178

Минэкономразвития выступило с инициативой предоставить возможность регионам увеличить свои бюджетные дефициты для предоставления бизнесу инвестиционных налоговых льгот. Это решение прокомментировал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Власти Алтайского края всегда намеренно отказывались от внешних заимствований. Впрочем, однажды за умение региона жить по средствам экс-губернатор даже получил заочную похвалу от главы государства. Бедненько, зато на свои, такова была основная "бюджетная философия" Александра Карлина. Действительно, в долги край в отличие от многих соседей по СФО не залез за последние годы, но и рассчитывать на какой-то экономический прорыв без заемного капитала было наивно.

Главная проблема

Идея Минэкономразвития подразумевает существенные коррективы в государственную политику, ориентированную на уровне всей бюджетной системы на консолидацию ресурсов. Отмечается, в прошлом году федеральный бюджет был сведен с профицитом впервые с 2011 года, а консолидированный бюджет всех российских регионов — с профицитом впервые с 2006 года. Доходы региональных бюджетов превысили расходы на 510 млрд руб. У регионов и муниципальных образований сейчас денег на счетах в ЦБ и банках на 3,4 трлн рублей. А вот совокупный долг — на 1 трлн руб. меньше, следует из статистики Минфина и ЦБ.

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«Главная проблема: для регионов введение вычета всегда непростой выбор — ты стимулируешь инвестиции, но сразу теряешь часть налоговых доходов, а выгоды отсрочены как минимум на два-три года. То есть сейчас ты уменьшаешь поступления налога на прибыль в надежде компенсировать их через два-три года», — обрисовал ситуацию министр.

По мнению министра, есть ряд ограничений в межбюджетной политике, которые запрещают регионам увеличивать бюджетный дефицит из-за введения новых налоговых льгот.

Вычет не работает

Сейчас формально инвестиционный налоговый вычет принят в 14 регионах, однако реально не заработал. По информации за 2018 год и первое полугодие 2019 года, этот вычет применили только две компании ХМАО. Сумма вычета оказалась небольшой - 2,26 млн рублей по налогу в бюджет региона за 2018 год и 807 тысяч рублей за первое полугодие.

Иными словами, регионы не хотят рисковать стабильным источником дохода, которым является налог на прибыль компаний. В региональные бюджеты этот налог зачисляется по ставке 17%. В 2018 году налог на прибыль обеспечил четверть всех поступлений регионов, следует из данных Казначейства.

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Вычет по налогу на прибыль составляет в зависимости от региона от 45 до 90% расходов на инвестиции в основные средства.

Орешкин уточнил, чтобы стимулировать предоставление налоговых вычетов, федеральный центр будет компенсировать регионам бюджетные потери от введения такого вычета, а также от увеличения инфраструктурных расходов.

По его словам, ведомство предлагает конкретные лимиты по наращиванию бюджетных дефицитов регионов, но министр не стал пока называть цифры. Минэкономразвития сейчас обсуждает с Минфином эти предложения.