«Неделя адаптации»: Алтайский СПИД центр провел лекции для первокурсников

Новости 13.09.2019 15:45 164

Со 2 по 13 сентября текущего года в образовательных учреждениях города Барнаула, в их общежитиях проходила социально-информационная акция «Неделя адаптации» для первокурсников. Акция включала в себя встречи специалистов различных учреждений и ведомств, работающих по вопросам охраны здоровья молодежи, профилактики социально–обусловленных заболеваний и здорового образа жизни. Цель акции - адаптация первокурсников к новым условиям проживания, знакомство с правилами общественного порядка, нормами поведения, профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни.

Специалисты Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Алтайского краевого наркологического диспансера, Алтайского краевого центра медицинской профилактики, МВД РФ по Алтайскому краю, представители некоммерческих организаций провели для участников цикл мини – лекций по различным аспектам здоровья, познакомили с правилами общественного порядка и нормам поведения.

За время Акции специалисты Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом побывали в 15 различных учебных заведениях и их общежитиях, охватив более 1600 первокурсников мини-лекциями по профилактики ВИЧ–инфекции. Эти встречи были ознакомительными и, в течение года специалисты будут встречаться с учащейся молодежью в узком кругу с целью обсуждения вопросов профилактики ВИЧ инфекции и безопасного поведения среди молодежи.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99