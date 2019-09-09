О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

11% бюллетеней на выборах в Читинскую городскую думу оказались испорчены

Новости
192
0

Участковые избирательные комиссии признали недействительными 8,6 из 78,3 тысячи бюллетеней, выданных читинским избирателям. При этом, явка оказалась гораздо ниже средней по Забайкальскому краю и составила всего 32%. Об этом сообщает портал chita.ru.

Наибольший процент испорченных бюллетеней зафиксирован в Угданском одномандатном округе, где самовыдвиженец Никита Жданов с результатом 22,3% победил набравшего 21,6% единоросса Виктора Дибирдеева.  Доля неучтённых голосов там составила 18,9%. Это больше, чем у любого из трёх оставшихся кандидатов.

Большая часть недействительных голосов пришлась на участки, оборудованные комплексами обработки избирательных бюллетеней — 5,95 тысячи или 69% от общего их количества.

На губернаторских выборах испорчено 3,2% бюллетеней, в среднем по краю — 2,4%.

«Одно дело – участвовать в выборах, другое – тащить этот воз на себе»: политологи о феномене ЕДГ-2019

«Одно дело – участвовать в выборах, другое – тащить этот воз на себе»: политологи о феномене ЕДГ-2019

Новости

Главный вопрос – не то, кто конкретно победил, а что будет дальше?

1734

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000