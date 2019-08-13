Охранные зоны культурно-исторических памятников Алтая определят москвичи?

Новости 13.09.2019 14:50 196

Накануне были рассмотрены заявки участников тендера на определение охранных зон культурно-исторических памятников Алтайского края. Название компании-победителя пока что не опубликовано, однако, судя по имеющимся на данный момент в открытом доступе документам, им может стать московское ООО «Эксперт наследие».

Всего в торгах участвовало три компании. Одна из них, оставшаяся неназванной, к аукциону в итоге допущена не была. Есть основания предполагать, что фирма – бийская. В итоге, тендер разыгрывался между московским ООО «Эксперт наследие» и барнаульским ООО «Алтайгипрозем».

Ценовые предложения участников конкурса на момент подготовки материала оставались неизвестными, однако в документации указано количество набранных компаниями итоговых баллов. По пункту «опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера» обе фирмы получили по 15 баллов, хотя «Алтайгипрозему» комиссия засчитала оба заявленных кейса, тогда как «Эксперт наследие» - только один из трех.

Впрочем, значимость данных параметров составляет лишь 40%. 60% успеха дает ценовое предложение, а они пока неизвестны.

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По наличию квалифицированных трудовых ресурсов «Эксперт наследие» (70 баллов) оставило «Алтайгипрозем» (менее 22 баллов) далеко позади. Комиссия признала наличие у московской фирмы 13 специалистов («Эксперт наследие» заявляла, что таковых у нее – 45), имеющих документально подтвержденные ученые степени доктора или кандидата наук в области истории и (или) географии. У «Алтайгипрозема» таких сотрудников оказалось всего четверо (как и было объявлено).

Директором «Эксперт наследие» указана Анастасия Трапезникова. В 2017 году она упоминалась на сайте Министерства культуры РФ в списке проходящих государственную аттестацию экспертов (либо членов аттестационной комиссии) по проведению историко-культурной экспертизы.

Прослеживаются отдаленные связи «Эксперт наследие» с московской фирмой «Никэ» – весьма крупным игроком на рынке наружной рекламы в Москве, подававшей в 2017 году иск к столичному департаменту СМИ и рекламы на 4,9 млрд рублей. Также, по данным «Спарк-Интерфакс» отдаленно связано (или было связано) с компанией «Эшель» внесенной ФАС в реестр недобросовестных поставщиков за оставление ряда объектов в Самарской области, Новой Москве и Рязани.