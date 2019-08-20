Как лечат заключенных в барнаульском СИЗО №1

Новости 13.09.2019 13:50 196

Условия жизни заключенных весьма отличаются от жизни обычных людей. Чем и почему болеют в тюрьмах, как там лечат и на какую помощь могут рассчитывать арестанты. Корреспондент «МК на Алтае» побывал в барнаульском СИЗО №1.

В следственном изоляторе, есть решетки, которые отгораживают доктора от пациента, их называют «стаканы». Иными словами, это клетки, в которых ждут своей очереди на прием больные.

В СИЗО существуют свои правила. Например, в медсанчасть заключенных приводят группами - не более пяти человек. Это сделано для того, чтобы не создавать очереди. Ежедневно медицинские работники проводят обход камер. В их обязанность входит раздача прописанных лекарств, также они проводят осмотры, интересуются самочувствием заключенных и записывают на прием.

Один из заключенных рассказал, что узнал, про то, что у него ВИЧ только попав за решетку. Врачи объяснили, что с этим заболеванием можно жить долго, если соблюдать медицинские показания и вести здоровый образ жизни. Сейчас он проходит специальную терапию, выполняя все рекомендации докторов.

В СИЗО есть беременные женщины – заключенные. Камера одной из таких девушек, больше похожа на детскую комнату: кроватка, пеленальный столик, ванночка для купания, столик для кормления, электрическая плитка. Претензий к условиям содержания у женщин нет.

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Последние годы, по словам врачей, наркозависимых заключенных поступает не много. Сидят в основном те, кто не употреблял, а распространял наркотики. Снижается и число больных туберкулезом.

Так, если раньше количество таких пациентов доходило до 100 человек, то сейчас не превышает сорока. Это результат профилактической и лечебной работы, как врачей учреждений УФСИН, так и гражданских медиков.